澳洲財政部長弗里登貝格（Josh Frydenberg）周二晚上公佈新一年度財政預算，提出在未來十年增加19億澳元（約115億港元）國家安全預算，外交預算也會增加。弗里登貝格沒有點名任何國家，但澳洲傳媒指，新預算案反映澳洲正為印太地區的潛在衝突，以至中國未來可能對澳洲施加更多貿易制裁作準備，也是對中國的「潛藏警告」。

財長：世界趨不穩 澳洲安全威脅未退

弗里登貝格表示，世界正變得更不穩定、競爭更激烈，形容澳洲國家安全面臨的威脅並未遠去，澳洲需作好準備。澳洲安全情報組織（ASIO）將在未來十年獲13億澳元（約79億港元）撥款，以便在日益複雜的國防環境中，識別及回應出威脅。

另外，外交部和貿易部將在未來4年獲增撥1.98億澳元（約12億港元），估計澳洲駐外官員可因此增加約20人，外交部在澳洲亦會增加37個職位，並利用資金加強打擊虛假資訊。當局也會撥出1.76億澳元（約10.6億港元），協助因疫情滯留海外的澳洲公民，包括安排120班包機接載他們返國。

助商界應對貿易限制 接觸多元出口市場

過去一年多澳洲與中國關係惡化，中國對澳洲推行多項貿易限制，且不滿澳洲對香港、新疆、南海及台灣問題表達立場，批評澳洲干涉中國內政。澳洲政府除增加貿易及外交預算外，亦計劃向商界提供策略及風險評估服務，協助商界應對貿易壁壘，並增撥資源助澳洲在世界貿易組織的貿易申訴抗辯。

澳洲外交佩恩（Marise Payne）和貿易部長特漢（Dan Tehan）則發表聯合聲明，指政府期望改善澳洲經濟應對「艱難貿易環境」的能力，承諾與商界合作，確保出口商可接觸更多元化市場。外交部和貿易部亦期望，新撥款可配合當局在國防的投資，助澳洲保持地區平衡，確保區內安全、繁榮和自由。

聚焦潛在衝突 澳大學專家質疑轉移視線

對外援助方面，澳洲新一年度對外援助預算為43.35億澳元（約262億港元），較去年略減，當中3.35億澳元（約20.3億港元）屬抗疫臨時撥款，主要是向亞太地區提供緊急援助及疫苗，3,710萬澳元（約2.24億港元）將用於為近日爆發嚴重疫情的印度購買醫療物資。

近月澳洲執政自由黨爆出多宗性醜聞，政府亦被指接種疫苗進度欠佳。澳洲國立大學中國研究中心專家姜雲（Yun Jiang）批評，澳洲政府為轉移國內視線，刺激公眾支持政府，於是把焦點放在潛在的對外衝突，形容這做法不負責任，「戰爭是很嚴重的事」。在野工黨要求澳洲政府採取更審慎態度應對中國。

澳洲廣播公司/Yahoo News

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