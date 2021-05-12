根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.59億、死亡人數超過331萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,277萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.2萬。印度確診人數超過2,299萬，死亡人數逼近25萬。巴西確診人數超過1,528萬，死亡人數超過42.5萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

尼泊爾新增確診連續7天超8,000宗

尼泊爾衞生和人口部周二公佈的疫情數據顯示，該國當天新增確診和死亡病例數均破紀錄，單日新增確診病例連續7天超過8,000宗。

尼泊爾過去24小時新增死亡個案225宗，相比前一天的139宗大幅增加，累計死亡4,084宗；新增確診病例9,317宗，比前一天的9,127宗增加190宗，累計確診413,111宗。

尼泊爾衛生和人口部發言人說，尼泊爾疫情形勢「非常糟糕」，民眾參加集會等活動時違反衞生防疫規定加劇了疫情的蔓延。

首都所在的加德滿都谷地3個城市周二宣佈，將4月29日起實行的防疫限制措施再延長兩周，至5月27日。除生活必需品商店短暫開門營業外，其他所有經濟和社會活動禁止。尼泊爾民航局宣佈，將5月3日開始執行的國際航班停飛令延長到5月31日午夜。

新華社

法國所有成年人可預約疫苗接種

法國累計確診病例超過580萬宗。從當天起，所有法國成年人可預約新冠疫苗接種。根據法國衞生部發佈的疫情數據，法國周二單日新增確診病例19,791宗，累計確診病例為5,800,170宗。法國累計死亡病例現為106,935宗，新增死亡病例240宗。數據同時顯示，法國住院染疫患者和重症患者人數在持續減少。法國住院患者人數從前一天的25,666人減少至25,028人，重症患者由前一天的4,870人減少至4,743人。

法國政府發言人阿塔爾周二表示，第二階段解封將於下周三在各地展開。他要求人們對自己的行為負起責任，以保證解封進程能按時間表順利進行。他警告，如果某一省分的病毒傳播加速，就將會減慢該省份的解封進度。

法國疫苗接種平台發佈消息說，從周二起所有法國成年人可預約接種疫苗，主要針對18歲至49歲的健康人群，大約涉及2,300萬法國人。不過，目前疫苗接種平台為這部份人群預留的疫苗數量有限。

中新社

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