意大利考古學家在羅馬東南約100公里一個洞穴中，發現了9名尼安德特人（Neanderthal）的骸骨，最遠可追溯至大約10萬年前，估計他們是被土狼所殺。

羅馬第二大學（University of Tor Vergata）考古學家指出，遺骸包括頭蓋骨及斷裂的顎骨，在羅馬的瓜塔里山洞（Guattari cave）中發現，這個洞穴早在1939年已曾發遠古化石。9具遺骸分別屬於7名成年男性、1名女性及一個小男孩，9名死者存活於不同時期，部份骸骨大約可追溯至5萬或6.8萬年前，最古老的相信已有10萬年歷史。

羅馬第二大學考古學教授羅霍（Mario Rolfo）形容這是一個了不起的發現，「這個洞穴可能因一次地震崩塌，因而封閉了逾6萬年，從而令遺骸可以保存多年」。除了人體殘骸，考古人員亦發現犀牛、巨鹿、野馬及土狼骸骨，更有一些蔬菜遺迹。

研究人員認為死者應該是被土狼殺死，然後拖回洞穴，「土狼獵殺人類，尤其是最脆弱者如生病或年長人士」。他們亦不排除土狼佔用這個洞穴前，尼安德特人曾經在洞穴中居住的可能性。

他們打算分析這些骸骨的DNA，藉此了解他們的生活方式和歷史。而根據牙垢的初步分析，尼安德特人的飲食習慣多元化，他們主要食用穀物，有助於他們的大腦發育。

尼安德特人大約在介乎40萬年前至4萬年前期間從大西洋海岸遷移到俄羅斯中部的烏拉爾山脈。保加利亞去年發現一些遺骸和工具，顯示現代人類和尼安德特人在歐洲同時存在了數千年，進行生物和文化互動。

尼安德特人經常被指是現代人類的親屬，但相對較為簡單及笨拙。但事實他們的大腦與現代人類相似，並發展了豐富的文化，人除了發明複雜的石頭工具和彩繪珠寶外，還經常裝飾洞穴。

英國《衞報》

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