澳洲一名被指與中共統戰部有聯繫的華人政治顧問，向澳洲高等法院挑戰禁止政府實施《反外國干預法》，周三被裁定敗訴。而他同時挑戰警方去年突擊其悉尼寓所及辦公室時，所示搜查令的合法性，但7名法官一致裁定搜查令有效。澳洲政府歡迎裁決，強調會非常嚴肅處理外國干預的威脅。

現年63歲的張智森（John Zhang）在中國出生，1989年由中國移民澳洲。他早前入稟高等法院要求對《反外國干預法》裁定無效，因為法律侵犯了澳洲憲法所賦予的政治通訊自由，同時要求法院撤銷搜查令，並下令退回或銷毀警方所扣押或複製的證據。張智森是新南威爾斯省工黨議員莫索爾曼（Shaoquett Moselmane）顧問，後者在受警方調查後已被暫停工黨會員資格。

警方去年突擊搜查張智森的寓所及辦公室，取走電話、電腦及其他電子設備，搜查令指張智森涉嫌透過私人社交媒體群組及其他方式接觸莫索爾曼，替中國政府取得利益及國外主要政策目標。搜查令又指部分行為是「秘密」，因為它涉及利用加密的私人社交媒體聊天組進行通訊。

《反外國干預法》一經定罪，最高可被判處最高15年徒刑。法庭維持指控，駁回張智森指因為法律不清晰導致搜查令無效的要求。澳洲司法部長卡殊（Michaelia Cash）在聲明中表示：「政府非常嚴肅處理外國干預的威脅，以及歡迎高等法院的判決。」卡殊亦強調，政府會繼續採取強硬措施，阻止外國干預，並在威脅發生時作出防禦，同時遵從法律。目前警方仍在調查張智森一案。

張智森被指滲透工黨

張智森去年6月遭突擊搜查，是澳洲警方自2018年實施《反外國干預法》後首宗調查。張智森被指滲透工黨，為莫索爾曼提供「支持和鼓勵」以「倡導中國國家利益」。張智森同時被指與其他人「隱瞞或未有（向莫索爾曼）披露」他們正與中國政府及共產黨機構，包括國家安全部和統戰部合作。

去年澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲聯邦警察正在調查中國駐悉尼總領事館是否與一名新南威爾士省議會顧問、中國政府前官員張智森（John Zhang）密謀，以滲入該省工黨，並影響當地選民。ABC報道，澳警方的相關搜查令所提及的人，包括中國駐悉尼領事孫彥濤。孫彥濤負責管理悉尼總領事館的華僑事務辦公室，該辦公室受中國統戰部管轄。

ABC獲悉，張智森的電腦和手機中有同中國外交和領事官員及其家屬的長期電郵、短訊和通話往來紀錄。最近的聯繫人包括中國前駐悉尼總領事顧小杰，以及中國駐堪培拉的大使級官員和家屬。

美聯社／《蘋果》資料室

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