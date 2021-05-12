（北美通訊）為鼓勵更多學生接種疫苗以提高校園安全，美國紐約州州長科莫（Andrew M. Cuomo）周一宣佈，州內兩所公立大學──紐約州立大學（State University of New York）和紐約城市大學（City University of New York），將在秋季新學期要求學生須接種疫苗才可回校上課，並呼籲其他私立學校跟隨有關做法。

科莫在記者會上明言，「如果你不接種疫苗的話，將不能在9月重返學校。」他認為這是最能推動學生接種疫苗的方法，又透露正計劃立法，禁止歧視接種疫苗人士。他又表示，美國食品藥物管理局（FDA）必須在9月前全面授權疫苗使用，否則SUNY和CUNY都不能合法要求學生接種。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech公司，已於上周五正式向FDA申請全面授權，批准16歲或以上的人接種疫苗。

紐約州立大學在紐約擁有64間分校，合共有超過39萬名學生。州政府一直致力在夏季前令全校學生接種為目標，不過，就在上月州政府宣佈向各大校園發放2.1萬劑疫苗的翌日，強生（Johnson & Johnson）疫苗被叫停，令該校的接種計劃被迫擱置。

目前州內多間私立大學，包括康奈爾大學（Cornell University）和紐約大學（New York University），均要求在秋季入讀的學生接種疫苗，但基於醫療或宗教理由無法接種疫苗的學生可獲豁免。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）