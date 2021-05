(北美通訊)為鼓勵更多學生接種疫苗以提高校園安全,美國紐約州州長科莫(Andrew M. Cuomo)周一宣佈,州內兩所公立大學──紐約州立大學(State University of New York)和紐約城市大學(City University of New York),將在秋季新學期要求學生須接種疫苗才可回校上課,並呼籲其他私立學校跟隨有關做法。

科莫在記者會上明言,「如果你不接種疫苗的話,將不能在9月重返學校。」他認為這是最能推動學生接種疫苗的方法,又透露正計劃立法,禁止歧視接種疫苗人士。他又表示,美國食品藥物管理局(FDA)必須在9月前全面授權疫苗使用,否則SUNY和CUNY都不能合法要求學生接種。

美國輝瑞藥廠(Pfizer)和德國BioNTech公司,已於上周五正式向FDA申請全面授權,批准16歲或以上的人接種疫苗。

紐約州立大學在紐約擁有64間分校,合共有超過39萬名學生。州政府一直致力在夏季前令全校學生接種為目標,不過,就在上月州政府宣佈向各大校園發放2.1萬劑疫苗的翌日,強生(Johnson & Johnson)疫苗被叫停,令該校的接種計劃被迫擱置。

目前州內多間私立大學,包括康奈爾大學(Cornell University)和紐約大學(New York University),均要求在秋季入讀的學生接種疫苗,但基於醫療或宗教理由無法接種疫苗的學生可獲豁免。

