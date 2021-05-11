（北美通訊）美國政府因應疫情肆虐而引發的經濟衰退，推出補助小型企業的薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program，簡稱PPP），但南加州一名商人涉嫌騙取約500萬元（美元、下同，約3,800萬港元）紓困貸款，滿足個人奢侈生活慾滿，購買了包括林寶堅尼、法拉利等超級跑車。

聯邦檢察官指出，居住在加州爾灣市（Irvine）、38歲的卡迪里（Mustafa Qadiri），去年透過四間在新港灘（Newport Beach）註冊的公司申請PPP，謊稱支付員工薪金及相關業務費用，又涉嫌冒認他人身份、誇大員工數目，甚至偽造銀行紀錄和稅單來騙取援助。其後，三家銀行批出卡迪里的PPP申請，向其申報的銀行帳戶存入約500萬元。

不過，卡迪里把騙取得來的貸款，全數用在個人開支、奢華假期（lavish vacations）及購買名車，其中包括一輛2011年法拉利（Ferrari）的458 Italia超跑、一輛2018年林寶堅尼（Lamborghini）的Aventador S超跑和一輛賓利（Bentley）。

美國聯邦調查局上周五逮捕卡迪里，而國土安全局調查人員同時查扣了他的法拉利、林寶堅尼及賓利，並收回戶口中200萬元。他將被當局控告四項銀行欺詐、四項電匯欺詐、一項嚴重身份盜竊和6項洗錢罪。

卡迪里在初審後，暫准以10萬元保釋。法庭記錄文件顯示，陪審團將在6月進行裁決。

美國政府去年開始實施薪酬保障計劃，目標為小型企業提供緊急財政援助，以支付員工薪金，避免出現裁員潮。《華盛頓郵報》指，負責計劃的小型企業管理局（Small Business Administration）監管不力，令欺詐案頻頻發生，單計今年，司法部已收到至少120宗與該計劃有關的欺詐案件。

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