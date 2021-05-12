世界衞生組織周二表示，最先出現於印度的變種病毒株B.1.617，已蔓延至44國，遍及世衞六大區域。

世衞表示，B.1.617去年10月在印度出現，截至周二已在世衞六大區或（非洲、美洲、東南亞、歐洲、東地中海、西太平洋）44國上傳到全球病毒基因資料庫（GISAID）的病毒基因序列中，發現該變種毒株。世衞並表示，另有五國報稱檢測到B.1.617。

巴西有100多種變種毒株傳播

巴西克魯茲基金會（Fiocruz）基因組平台最新數據指出，疫情爆發以來已有110種變種毒株在巴西各地傳播。

克魯茲基金會研究員賽拉（Paola Serra）表示，變種病毒株增加是自然趨勢，目前在基因組平台登記的變種病毒株已經比4月初增加至少18種，還不包括上周在里約熱內盧發現從瑪瑙斯變種病毒株P.1演變而來的二重突變病毒株P.1.2。

賽拉指出，病毒進入宿主細胞複製過程本就容易自然發生突變，有時使毒性強化，有時弱化，源自瑪瑙斯P.1、英國B.1.1.7、南非B.1.35的3種變種病毒株，被世衞列為「令人擔憂變異株」，目前都在巴西傳播。

根據克魯茲基金會調查，P.1已成為巴西的主流病毒株，其次是在里約熱內盧發現的變異株P.2，「在沒有採取更嚴格限制措施情況下，人們的流動和他們之間的廣泛接觸，隨着時間推移，容易使同一譜系的病毒突變，發展出新特徵。」

巴西傳染病學會（SBI）副主席、里約熱內盧聯邦大學醫學系教授契巴波（Alberto Chebabo）表示，認識變種病毒株和了解它們的影響很重要，像是被世衞列為「令人擔憂」的變異株，可能具有更大傳播力和免疫系統迴避能力；而病例數和人們互動次數愈多，病毒複製機會愈大。

武漢肺炎大流行以來，巴西有425,711人染疫死亡，15,285,048人確診，致死率2.8%。

法新社／中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）