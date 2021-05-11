通訊軟件WhatsApp新私隱條款接受限期周六屆滿，德國一個私隱監察機構周二禁止Facebook收集WhatsApp用戶資料，指WhatsApp的新條款違反被形容為「史上最辣私隱法例」的歐盟《通用資料保障規則》（General Data Protection Regulation，GDPR）。

漢堡數據安全和資訊自由專員卡斯帕（Johannes Caspar）表示，他已發出有效期三個月的禁制令，禁止Facebook就其本身目的處理WhatsApp用戶資料。他說：「禁制令意在保障德國數以千萬計接受使用條款的用戶，防止那黑箱作業程序導致用戶處於不利地位或受到損害。」

卡斯帕的辦公室指出，WhatsApp的新條款及私隱政策容許Facebook存取更多WhatsApp用戶資料，但政策範圍太廣而且不透明。

WhatsApp年初推出新私隱條款，跟母公司facebook分享用戶資料，一度引發用戶大舉轉移至Signal等其他平台。WhatsApp其後宣佈「暫緩」新條款生效時間至本周六。隨着期限即將再屆滿，不少用戶近日打開WhatsApp時已接到通知，WhatsApp表明，一旦用戶沒接受條款，短訊、通話等功能將逐步被停用，惟賬號不會被移除。

鑑於WhatsApp限用戶最遲周六決定是否接納新條款，漢堡數據安全和資訊自由專員公處上月展開緊急程序。

卡斯帕警告指，在德國有6,000萬用戶的WhatsApp，9月大選時,可能被人透過Fb廣告來影響選民。他說會將案交「歐洲資料保護委員會」（European Data Protection Board, EDPB）仲裁。

WhatsApp指禁制令是基於對政策目的與效果的誤解，無正當依據。WhatsApp說新私隱條款只是讓用戶今後更方便地利用這個程式與商業用戶聯絡，否認要擴大與Facebook的資料分享。

美聯社

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