泰國抗爭今年平靜下來，帶領示威的多名學生領袖相繼被捕，包括涉嫌冒犯王室的帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）。她在還柙候審的8星期後獲准保釋，但之後檢測Covid-19病毒呈陽性反應，已經入院治療。

帕努沙亞在上周獲准保釋，她指自己沒有任何病徵，上月22日於獄中曾經接受病毒檢測，當時結果呈陰性。她獲釋後3天都是留在家中，然後再接受檢測，結果卻顯示她確診受感染。

除了帕努沙亞，另一名22歲示威領袖巴利（Parit Chiwarak）的情況亦受關注，他在早一天獲准保釋，暫未有消息確認他有否確診。巴利在兩周前因為絕食而引起健康問題入院，帕努沙亞亦有參與絕食。

泰國懲教部門上周四公佈，2月因涉嫌干犯冒犯王室罪被捕、並遭還柙至今的律師阿農（Arnon Nampa）在獄中感染COVID-19病毒，正接受治療。阿農3月時曾投訴獄警在晚間11時多以至凌晨2時多，試圖安排他和其他還柙人士進行病毒測試，質疑有人試圖藉此虐囚，當時懲教當局強調有恰當履行職責。

泰國清邁、那拉特越和曼谷的監獄自4月起，合共發現最少475宗COVID-19感染個案。

路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）