印度COVID-19疫情持續嚴峻，北部有懷疑染疫的浮屍湧現恆河，為數至少40具，懷疑因火葬場不勝負荷丟棄河中。當地官員指會安排下葬或火化。

這些浮屍在北方邦和比哈爾邦的邊界出現，部份傳媒指為數或多達100具，屍體狀態顯示或已漂浮多日。官員指浮屍腫脹和部份位置有曾被焚燒痕迹，相信曾在北方邦的恆河岸邊被火化。當地居民和記者指，當地可作火化的木材短缺，殯葬費用增加，部份家庭或別無選擇把屍體直接丟進恆河。

印度衞生部昨日錄得329,942宗確診，是連續第二天回落至40萬宗以下，累計確診個案近2,300萬；單日死亡人數為3,876，累計死亡人數近25萬。不過西部古傑拉特邦《傳訊報》（Sandesh）自上月1日開始親自統計死亡人數，發現遠超官方紀錄數倍，報道未有被政府否認。

記者揭官方疑瞞報死亡數

該報本地新聞編輯帕塔克（Rajesh Pathak）的妻女上月1日到公院進行病毒檢測，瞥見有病床放置兩個屍袋，員工指該兩名病人是染疫死亡。帕哈特得悉後命記者深入調查，「畢竟當時政府未公佈甘地訥格爾有人染疫死亡」，當日整個古傑拉特邦只錄得九人染疫死亡。他的團隊翌日致電七個城市中有治療疫症病人的醫院，持續每日點算死亡人數，發現比官方數字高出數倍。

他上月11日派記者到艾哈邁達巴德一間公院的停屍間外駐守，發現在17小時內單是一個出口已有69具屍體被運走。翌日官方公佈當地僅20人染疫死亡。他上月16日再派記者走訪艾哈邁達巴德21個墳場，點算屍體和火葬堆，調查登記冊和寫有死因的字條以及採訪員工，發現即使屍體按嚴格守則處理，但大部份死因均被列作「疾病」。

當晚他們點算出逾200遺體，但翌日官方公佈當地僅25人染疫死亡，整個古傑拉特邦亦只有94人死亡。《印度報》亦指有資料顯示當日全邦有689具屍體按防疫指引火化。

世衞料印變種傳染力更高

《傳訊報》記者估計實際死亡數字或更高，指他們還未點算治療疫症的171間私院。有高官透露，只有病毒檢測呈陽性和死於「病毒性肺炎」的人才會列為染疫死亡。不過當地政府否認漏報，但被當地高院告誡指隱瞞疫情只會產生恐懼和失去公眾信任。

另外，世衞把印度變種病毒B.1.617列為「引發全球疑慮的變種」，估計傳染力更高，又指早期研究顯示抗體對該變種的中和力減弱，暫未肯定是否意味疫苗保護力亦受削弱。

英國廣播公司/法新社