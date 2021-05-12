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紐約專訪｜90後「打女」組巡邏隊保護家園 為亞裔討公道

28分鐘前

（北美通訊）美國亞裔居民被襲案件引起關注，在受害人被打同時，途人往往袖手旁觀。紐約市一名自小習武、現投身電影電視圈當「打女」的90後華裔女生，不甘看到鄰居被打到重傷，卻沒有人願意伸出援手，決定自組巡邏隊守護家園。她接受《蘋果》專訪指，亞洲文化主張安靜沉默，很多時候遇到不公平的事，只會輕輕帶過，「我們現在就要改變，為他們站起來討公道」。

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紐約特約記者：湯浩然

陳雅思（Teresa Ting）在紐約市最多華人聚居的社區法拉盛（Flushing）居住，自6歲起她開始習武，14歲考取跆拳道黑帶三段，也分別學習少林功夫及武術6年和10年。今年2月，她看到一名法拉盛華婦，遭推倒地上後受重傷，送院縫了10針；當時沒有人向華婦提供協助，疑犯更於被捕後24小時，便獲釋外出，事件促使她成立社區巡邏隊自救。

「在社交媒體上分享討論（亞裔歧視）是好事，但我認為可以做更多，我可以成為街上的耳目及發聲，做個更好的公民。於是我聯絡我的朋友，看看誰想一起參與，一傳十、十傳百，我們便成立了『緬街巡邏隊』（Main Street Patrol）」陳雅思說，巡邏隊在2月份成立至今，已有超過100名義工加入，除了到市面巡邏，還會在網上製作文宣。

雖然有武功根底，但陳雅思所推動的，卻是以系統方式化解事端，不會跟襲擊者正面衝突，以確保眾人安全。畢業於紐約大學心理學系的她解釋，很多襲擊片段中，途人往往因為安全考慮，不願出手相助；為了鼓勵目擊者成為「主動的旁觀者」、即旁觀而不袖手，陳雅思及其巡邏隊會以「5D」為行動網領，即分散注意力（distract）、委派（delegate）、記錄（document） 、拖延（delay）及直接指出問題（direct）。

她舉例，當遇到事故時，巡邏隊成員會先分散襲擊者「注意力」，假裝認識受害人，跟他說話，藉故給受害人空間逃走。至於「記錄」，她建議拍攝影片時可低調地拍，因為近距離的鏡頭可能令對方更激進。「委派」就是給予途人明顯指示，如請求他們幫忙報警。「拖延」是事後慰問受害人，提供安慰及協助。最後，「直接指出問題」是肯定及冷靜地道出襲擊者行為不當。

目前，緬街巡邏隊逢周末下午分成幾個小組，在法拉盛主要街道以「5D」行動網領巡邏，「在四人小組內，我們會把善於記錄及擅長對抗的人放在同一組，並考慮語言能力，希望每組都有人能說中文或韓文。」陳雅思自豪地表示，巡邏隊內主要領導層皆為女性，「在傳統上，民間巡邏被視為男性化的行為，對此（女性領導）我感到很驕傲」。

陳雅思坦言，家人對她挺身而出的行為，難免感到有點擔心；但她認為，巡邏隊不但可成為社區的耳目，更重要是為受害人發聲，「我們這一代人不應只當耳目，亦應該為他們發聲。因為很多人遇到狀況時，或許不懂說英語，或者不太明白威脅衝着他們來，他們便會輕輕帶過，因為亞洲的文化主張沉默安靜......我們現在就要改變，為他們站起來討公道。」

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