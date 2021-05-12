英國政府周二公佈針對大學及學生會的新法案，假如大學及學生會無故取消嘉賓的演說，嘉賓可向主辦方索償。當局表明法案是要回應人們因發表爭議言論，而遭剝奪出席活動及演說等機會的「取消文化」，以保障言論自由。大專學界批評沒有必要立法，恐致制度更官僚。

新法案名為《高等教育（言論自由）法案》，周三提交國會審議。倘若獲得通過，校外嘉賓、校內教師以至學生一旦因為發表具爭議性的意見，遭校方及學生組織滅聲，將可採取法律行動追究。英國通訊管理局（Ofcom）同時正推動立法規管社交平台，要求它們確保網上言論自由，用戶被刪除帖文或留言後需要有上訴渠道。

政府盼阻嚇言論審查 大學認為無必要

教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）表示，新法案具里程碑意義，有助促進校園學術討論，並對言論審查起阻嚇作用。在新法案下，政府旗下「學生事務辦公室」將可向違反言論自由或學術自由的機構徵收罰款。

當局舉出兩項大學言論自由受損的個案，包括布里斯托爾大學中東論壇曾因邀請以色列大使演講，被罰接近500英鎊（約5,483港元）保安費用；牛津大學教授比格（Nigel Biggar）在2017年亦因發表「英國人對帝國時期慚愧之餘，亦應感到自豪」的言論，遭學界發表聯署反對。

大學學界則稱，校園言論自由被剝奪的說法是誇大其辭，其中大學言論自由顧問默里（James Murray）表示，新法案將使大學管理變得更複雜，形容是全新的服從要求。由大學校長組織的組織「Universities UK」發言人稱，言論和學術自由在現行法律下受保護，學校亦會定期修訂。

英國《泰晤士報》

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