全球爆發疫情打擊經濟，弱勢民眾及失業人士要依賴慈善救濟，而大眾在家開伙也變得更加精打細算，促成包裝食品及罐頭肉銷售急劇增長，午餐肉在疫情期間成了熱門商品之一。午餐肉在美國「經濟大蕭條」時代中誕生，陪伴美國人度過之後二次大戰等艱難歲月，午餐肉再傳至亞洲等地，成為窮人恩物，如今在肺炎疫情期間又再次撫慰人的心與胃。

現旅居紐約專欄作家蔡嘉凌在中央廣播電台撰文指，許多家庭的飲食習慣在疫情後有了改變。去年3月中美國爆發疫情，造成民眾恐慌性囤積採購，多地封城餐廳關門亦促使民眾在家煮飯。根據尼爾森研究顯示，2020年4月，湯品的銷售量增長了37%，罐頭肉升60%，冷凍薄餅則是51%。

摩根大通的研究提到，消費者在疫情時往往選擇安慰食品（comfort food），《彭博社》指疫情帶給民眾壓力，許多美國人尋求一種負擔得起的放縱享受或中等價位食物的替代品。午餐肉就在這種情況下再次受歡迎起來。

蔡嘉凌指，午餐肉除了便宜，可以長期保存好幾年，還有多種烹煮的方式，當沒有鮮肉來源的時候，午餐肉就是非常好的替代品，因此出現經濟困難的時候，午餐肉簡直是窮人恩物。在威斯康辛州長大的莫里西（Tim Morrissey）憶述，午餐肉會讓他想起過去經濟拮據的日子：在他父親負擔得起到市場買新鮮肉之前，約有10年時間一個禮拜總會有5到6餐是吃午餐肉，例如星期三是午餐肉三明治，有兩天的晚餐是煎午餐肉配馬鈴薯和蔬菜，至少有兩天的早餐是午餐肉切粒和剩下的馬鈴薯一起煎炒，有時再配一至兩隻煎蛋。

午餐肉誕生於經濟大蕭條

文中指 ，午餐肉誕生在1937年，明尼蘇達州奧斯丁市的「荷美爾公司」（Hormel Foods）把豬肉、水、鹽、糖和硝酸鈉混合起來，把當時不受歡迎的肩胛肉變成一塊不易腐壞的粉紅色火腿肉，以「香料」 （Spice） 和「火腿」（Ham）這兩個字，拼成Spam，在亞洲稱其為「午餐肉」。

後來第二次大戰爆發，美軍進駐夏威夷，就把午餐肉帶到了當地，之後午餐肉在夏威夷大受歡迎 。因為夏威夷島嶼位於太平洋的中間，當地在戰爭期間對近海捕魚活動有嚴格限制，傳統以海鮮為主食的夏威夷居民因此失去食物來源，於是午餐肉就替補了夏威夷居民的飲食缺口。

於經濟大蕭條時期出現的午餐肉，3年內就有70%的都市美國人食用，而在第二次世界大戰期間，共有4536萬公斤（1億磅）的午餐肉運送到海外，成為士兵的食物。二戰結束後，夏威夷和日本仍處在配給和制裁的情況，因此更加倚賴可以作為蛋白質來源的午餐肉。其後亞洲爆發韓戰，午餐肉的需求就擴展到東南亞，至今午餐肉仍是一些地方著名菜式的重要食材，南韓的「部隊鍋」就是一例。

戰爭令午餐肉廣展至東南亞

現今在夏威夷的小餐館、快餐店都有以午餐肉做成的餐點。根據「荷美爾公司」在網站上公佈的數字，夏威夷每年食用約310萬公斤（700萬磅）的午餐肉。除了夏威夷，在一些過去為美國海外殖民地或託管地，如菲律賓、南韓、沖繩等地方，午餐肉也是非常受歡迎。

事實上疫情發生前，午餐肉的銷售已不斷地在增長。彭博社報道，2019 年「荷美爾公司」公宣佈午餐肉連續第5年銷售增長創紀錄，而目前美國增長最快的人口──西班牙裔和亞裔美國人，也比一般人更喜歡購買「午餐肉」。

蔡嘉凌形容午餐肉見證了美國的工業與經濟的發展史，以及美國大兵在二戰時的足迹。無論社會的經濟發展是繁榮抑或衰弱，經濟弱勢人士必會尋找便宜食材，故有多種食用與烹煮方式的午餐肉自然會成為民眾的選擇之一。威斯康辛州的蘇拉（Janet Sura）表示，50年前當她的丈夫在軍中服務的時候，便常吃午餐肉，因為不貴，而且有許多種烹調方式，包括是在午餐肉上面放紅糖和菠蘿，再入焗爐焗上30分鐘。

中央廣播電台

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