印度首次發現的變種病毒有可能更容易傳播，世界衞生組織周一將印度變種病毒株B.1.617提升至「令人憂慮的變異株」（variant of concern），但印度在追蹤變種方面所做的測試或基因排序工作卻仍遠遠落後，科學家正加緊測試及研究病毒株，但由於不少化驗室員工也感染，令追蹤進度緩慢。

英國劍橋大學臨床微生物教授古普塔（Ravindra Gupta）表示，印度變種「有齊所有我們應該感到憂慮的病毒特點」。不過，印度的基因監察工作起步慢，科學家歸咎於工作一直受冗長的官僚程序拖累，政府又不願提供重要數據。

印度鮮把基因排列上載全球數據庫

印度只為其中1%確診個案進行基因排序測試，且不是所有結果都上載至全球數據庫。在印度每1000宗病例中，只有0.49個序列上傳到全球數據庫GISAID；反觀美國每1000病例便會上載10個序列，而英國更上載82宗。

變種病毒去年在印度西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）蔓延，在27個邦中已經有19個邦檢測到新變種病毒，而同一時間，過去45日英國變種病毒在印度一直減少。

官僚失誤拖慢測序工作及材料進口

印度穆迪政府去年要求國內減少對外國依賴，下令政府機構要盡可能在本地採購原材料。但基因與綜合生物學研究所總監阿加瓦爾（Anurag Agarwal）直言這個目標不可能，因為所有基因排序所用的材料都是進口貨，政策只導致更多文書工作，尤其是在9月至12月情況最為惡劣，其化驗室之後找到解決方法，並持續進行基因排序，但其他實驗室就沒有這麼幸運。

阿加瓦爾表示，去年9月至12月期間的確診數字下跌，化驗室更應該在此時囤積測試材料及增加基因排序，卻因官僚問題導致無法加大測試。印度中央政府直至1月18日才介入，每周由10間化驗室處理7,500基因排序樣本，但病毒學家詹米（Shahid Jameel）指由於物流問題，真正「開工」要等到2月中，而那時確診數字已開始急升。

詹米表示，印度已處理2萬個基因排序樣本，卻只公開1.5萬個，因為部份樣本缺乏重要數據。直至上月，由各邦傳來的樣本中，有三分一是無法使用的。化驗室目前更面對另一個問題，就是病毒已感染很多化驗員工，進一步拖慢測試工作。

美聯社

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