（北美通訊）美國喬治亞州亞特蘭大3月中發生造成8死1傷的按摩院槍擊案，22歲白人男被告羅伯特·亞倫·朗（Robert Aaron Long），周二被兩個獨立的大陪審團提出起訴謀殺等幾十項罪名。其中一名檢察官預告會尋求加控仇恨犯罪，並判處死刑。

案件分由富爾頓縣（Fulton County）和切諾基縣（Cherokee County）兩個大陪審團處理。去年參選地方檢察官時，曾承諾反對死刑的富爾頓縣地方檢察官威利斯（Fani Willis）表明，認為被告是因應性別和種族作出犯罪行為，因此打算加控仇恨罪和尋求判處死刑。而切諾基縣的法庭記錄中，暫未有文件顯示地方檢察官華萊士（Shannon Wallace）有同樣計劃。

根據起訴書，富爾頓縣指控亞倫·朗四項謀殺、四項嚴重謀殺、5項以致命武器襲擊、四項擁有槍械作嚴重犯罪用途和一項本土恐怖主義犯罪等合共19項罪。起訴本土恐怖主義是基於亞倫·朗犯下連串非法行為，而之間互相關連，旨在造成嚴重的人身傷害和殺人，並意圖恐嚇州民達到政治目的。

而切諾基縣的指控包括四項惡意謀殺、四項嚴重謀殺、一項企圖謀殺、11項嚴重襲擊、一項嚴重毆打、一項擁有槍械作嚴重犯罪用途，以及一項刑事損毀財產，合共23項罪名。

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