以巴衝突升級，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯前日向以色列發射多枚火箭炮，部份對準耶路撒冷，是自2014來首次。以軍隨即空襲還擊，雙方攻擊持續至昨天。加薩至少26人死，包括九名兒童、一名哈馬斯高級指揮官，另有過百人受傷，以色列亦有兩死。

以巴局勢近日升溫，巴勒斯坦青年在阿克薩清真寺與以方警察連日爆發大規模衝突。控制加薩地帶的哈馬斯早前向以方發出最後通牒，前日下午必須撤走在阿克薩清真寺及謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）地區所有兵力，但對方在限期前仍未聽從。

七年來首次對準耶路撒冷

哈馬斯隨即向以方發射火箭炮，據以軍統計至少有300枚，其中六枚對準耶路撒冷，是七年來首次。哈馬斯揚言將繼續發射火箭炮，直至以方停止「在耶路撒冷及阿克薩清真寺的所有恐怖主義及侵略」。以軍指，90%的從加薩發射的火箭炮均被「鐵穹防空系統」成功攔截。

以色列指南部亞實基倫兩女子死亡，當地至少70傷。其中一枚火箭炮擊中耶路撒冷近郊，一所民居輕微損毀；另有一枚擊中一輛汽車，一男子受輕傷。在街頭慶祝「耶路撒冷日」的以色列民眾，聽到緊急警報後四散走避。西耶路撒冷的國會亦要一度疏散，議員進入避難室。多地宣佈學校停課，並開放公共防空設施。

以軍空襲加薩北部哈馬斯據點還擊，發言人康里克斯稱已擊中130個「軍事目標」，包括指揮官的家及兩條隧道，16名哈馬斯軍人因而喪命。

加薩衞生部指死者包括哈瑪斯高級指揮官法亞德，大部份死者都在空襲中喪命，另有125人受傷。以軍稱部份死傷是哈馬斯自己一手造成，因有1/3火箭炮射短了落在加薩範圍。

以總理斥越紅線 戰鬥持續

以色列總理內坦亞胡斥哈馬斯已超越紅線，警告戰鬥「將持續一段時間」。他指：「我們不會容忍針對我們的國土、首都、人民及士兵發動的攻擊。襲擊我們的人將付上沉重代價。」他在有國民被炸死後指攻擊會升級。以軍發言人康里克斯亦表示，以軍的還火僅屬「初步階段」，並透露鎖定的目標包括哈馬斯的武器製造及儲存設施、訓練營地、軍事基地及「哈馬斯情報中心」等。國防部長甘茨亦已調派5,000名士兵增援。

多國譴責哈馬斯舉動，並呼籲以巴雙方停火。白宮發言人普薩基表示，拜登政府深切關注以巴暴力升級。國務卿布林肯強烈譴責哈馬斯，又指支持以方有權作出回應，但敦促以巴雙方採取實際措施，以紓緩緊張局勢。英國外相藍韜文則呼籲停止所有針對平民的襲擊。歐盟稱哈馬斯的行為「完全不能接受」，並「加劇緊張局勢」。聯合國安理會亦就以巴局勢召開開閉會議討論。

哈馬斯是尋求摧毀以色列的伊斯蘭武裝激進組織，自2007年佔領加薩地帶以來，與以方展開過三場戰爭。組織擁有龐大的導彈及火箭庫，幾乎能夠向以色列任何地方展開攻擊。

路透社/美聯社/法新社/中央社

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