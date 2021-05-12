希臘雅典市郊周二凌晨發生兇殘劫殺案，3名持槍匪徒闖入當地一間住宅，虐打20歲女戶主克勞奇（Caroline Crouch）迫她說出家中財物位置，再在其未滿1歲的女兒面前殺害她，掠去共值3.45萬英鎊（約37.9萬港元）現金及財物後逃去，家中所養的小狗亦被殺。警方批評兇徒行為殘暴及邪惡，懸紅30萬歐元（約283萬港元）緝兇。

事發在周二清晨約4時30分，3名持槍匪徒闖入克勞奇住所範圍，另有一名同黨在外面把風。他們先破壞閉路電視，再打破地下室窗戶入屋，發現戶主所養的狗，便用狗帶勒斃牠，再把屍體掛到屋外鐵絲網。

以女兒性命威脅 迫女戶主交代財物所在

3人之後上樓進入睡房，死者克勞奇、希臘籍丈夫阿納格諾斯托普洛斯（Babis Anagnostopoulos）和11個月大的女兒當時正在熟睡。匪徒用手銬把阿納格諾斯托普洛斯鎖在床架，並蒙着他的眼及嘴，再以T恤綁起克勞奇。

阿納格諾斯托普洛斯透露，他和克勞奇曾懇求匪徒不要傷害他們，但匪徒還是持續虐打克勞奇約一小時，並以女兒性命威脅，擎槍指着女兒頭部，逼克勞奇說出家中收藏財物的位置。

當得悉財物所在，匪徒便當場殺死克勞奇，這時二人未滿一歲大的女兒也在場。他們掠去屋內1.3萬英鎊（約14.3萬港元）現金及價值2.15萬英鎊（約23.6萬港元）的珠寶，然後逃之夭夭。

匪徒之間以不明外語對話 警方料有預謀

阿納格諾斯托普洛斯之後自行掙脫，跑上閣樓，發現妻子已經喪命，未滿一歲大的女兒則在妻子屍體旁哭泣。阿納格諾斯托普洛斯報警，和女兒一同送院。他其後由警方陪同，返住所取回財物，他事發時聽見3名匪徒之間使用一種外語溝通，但阿納格諾斯托普洛斯聽不懂是甚麼語言。

警方發言人指事件屬野蠻行為，初步相信劫匪早有預謀，或已監視戶主夫婦一段時間，形容他們是老手，正翻看現場附近的閉路電視片段，推敲他們的抵達及逃走路線，並向鄰居及朋友問話尋找線索。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）