英國一名女教師結婚後計劃生兒育女，卻驚悉患上癌症，醫生更指治療後她可能會不育，令她大受打擊，幸而最後命運逆轉，她順利誕下三名子女，癌腫瘤亦穩定了下來，她說：「雖然我經歷了那麼多事情，我真的感到是幸運的。」

萊斯特郡（Leicestershire）41歲女教師安德森（Amy Anderson）2007年時感到偏頭痛並分泌乳汁，於是去求診，醫生發現她患有垂體腫瘤，而且已經相當巨大，「壓着眼睛後方的神經」，更令她難過的是，醫生認為她接受治療後可能會不育，她說︰「令人震驚，而且醫生告訴我，很可能不能生小孩了，因為垂體會影響很多方面包括生育能力。我得悉後真的很難過，我與丈夫剛結婚不久，正試着懷小孩呢。」

與惡疾博鬥期間竟傳來好消息，安德森2008年2月發現懷孕，女兒順利在11月出生。2009年5月腫瘤破裂，安德森失去視力，再受頭痛折磨，她要進行緊急手術，醫生再次告訴她可能不育。不過手術後3個月，她再度懷孕誕下一名兒子，之後再生多一名女兒。2015年她仍要接受手術治療，不過完成所有療程後，醫生向她表示相信腫瘤不會重臨了。

安德森說︰「雖然我經歷了那麼多事情，我真的感到是幸運的。」現在她為腦腫瘤研究所籌款。研究所的社區發展經理普萊斯(Matthew Price)說，安德森的故事告訴大家，腦腫瘤會影響任何年紀的人，值得公眾關注，「腦腫瘤患者不足20%可以存活超過5年，而所有癌症的平均值是50%。」

英國廣播公司

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）