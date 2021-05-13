（北美通訊）美國最大成品油管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline）被黑客攻擊勒索，管道被迫關閉已到了第六天。雖公司周三宣佈恢復運作，但要全面恢復尚需時數天，東南部多個州分出現燃油短缺引發「擠提」，油站都大排長龍。當中，受影響最嚴重的北卡羅來納州，更引發司機打鬥。

儘管官員強調燃油儲備充足，待油管恢復運作，便會恢復正常供應。但不少司機仍擠到油站入油，造成11個州分的局部或全部油站供應短缺。據報道，至少有1.2萬個油站「滴油不剩」。夏洛特（Charlotte）北部一間便利店的職員表示，司機們於油站外打圈，對油泵俯視眈眈，像是禿鷹窺探着獵物一樣。

而在北卡羅來納州，就發生司機為爭入油而毆鬥的事件。奈德代爾（Knightdale）警方表示，於周二下午接報，鎮內一間馬拉松油站發生汽車碰撞，一名男司機與另一位女司機因為爭入線而發生糾紛，二人互吐口水，引發爭吵再演變成肢體衝突，其間有人的手提電話損毀。

相信是事發過程的影片被上傳到Instagram，片段中兩輛車子在進入油站的車道上碰撞。一名女人向另一部車的男司機吐口水，男司機於是下車向女人吐口水「還擊」。女人動手打對方，兩人互相扭打幾秒鐘。

警方表示，該名女子被控一項普通襲擊，男子則被控一項襲擊女性及一項損毀他人財物。兩人尚未提堂，暫獲釋放。

根據提供油站情報的網站GasBuddy的數據，在東南部各個州中，以北卡州的受影響程度最嚴重，短缺情況高達69%。其他依次是維珍尼亞州的52%、南卡羅來納州的48%、喬治亞州的46%。至於田納西州、佛羅里達州、馬里蘭州和首都華盛頓的影響就介乎15%至19%。對阿拉巴馬州、密西西比州、西維珍尼亞州、肯塔基州、新澤西州、特拉華州的短缺情況則不足一成。

燃油供應緊張致油價被推高至每加侖3美元以上，是多年來最高水平。管道被黑客攻擊引發連環效應，不但將過往一年，在食物銀行、病毒檢測中心和超級市場外的人龍，轉移到油站，更暴露了一個美國容易受到攻擊的弱點。

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