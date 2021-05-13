巴西聖保羅州政府周三（12日）表示，在國內生產的科興疫苗原材料於中國出口清關時被拖延，將於周五用盡。聖保羅州州長多利亞將責任歸咎於總統及經濟部長近日批評中國的言論製造「外交敵意」，認為聯邦政府應向北京道歉。總統辦公室未有回應，中國駐巴西大使館不予置評。

1萬公升原材料被延誤將暫停生產

聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）指被延誤的原材料約有1萬公升，足以生產1,800萬劑疫苗，若不盡快運抵巴西將阻礙疫苗接種工作。他表示負責分裝科興疫苗原材料的巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）周五將向衞生部交付100萬劑疫苗，之後由於原材料短缺需要暫停生產。

多利亞會見中國駐巴西大使楊萬明後，在周三記者會上表示，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）和經濟部長蓋德斯（Paulo Guedes）應要就近日批評中國的言論道歉。他指楊答應會游說中國外長放行原材料，又指該批原材料已經準備就緒，「只是等待中國政府的批准」。

研究所所長：已預期遇阻滯

布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）指，和之前預期的一樣，中國一批運往巴西的疫苗活性成份在周四前仍未完成清關，對於中國當局何時放行亦沒有確實日期。

博爾索納羅本月5日指中國在疫情經濟受益，又稱病毒可能來自中國實驗室，但無提供證據。蓋德斯在本月在一個網上直播會議上，也表示是中國「發明」病毒。

路透社／美聯社／《蘋果》資料室

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