美國紐約一名12歲非裔男童早前疑在學校被同學欺凌，後腦受襲擊，翌日晚上死亡，據指施襲學生曾承認收取了1美元（7.8 港幣）去打死者後瞄。

死亡的男童是維爾桑（Romy Vilsaint），其家人披露他上周感到嚴重頭痛，當天只能留在學校的醫療室休息，到情況在晚上轉差，家人指維爾桑表示頭痛，並有嘔吐，至上周五於紐約醫院過身。

死者的表哥埃桑特斯（Roodwiny Exantus）指，維爾桑在死前曾告訴他受到一群同學襲擊，「維爾桑稱，周三有兩名同學跳上他身體，周四他的後腦被人重擊……當校長問同學為何這樣做時，那學生答因為收了1美元。」

家人亦懷疑校方處理不妥，包括沒有及時帶維爾桑去醫院，只打電話給維爾桑的爸爸，但對方因為正在上班沒有接聽。埃桑特斯指：「對我而言，他們做錯了。如果那學生頭部受傷，不能回到課室上課，而你亦知道情況嚴重，你並不需要等他父親批准，可直接送他去醫院。」

調查人員暫將事件定性為「有可疑」，預計下周會有醫學報告完成。教育部發言人指「事件是可怕的悲劇」，又向死者家人致以慰問，並強調會調查事件。

英國《每日鏡報》

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