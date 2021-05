英國舉報「強暴文化」的網站「Everyone’s Invited」上,有指控提到師長並無行動保護學生,包括︰「我在學校經常在老師面前被多個男生性騷擾和非禮,老師卻視而不見」。網站容許匿名舉報,有部份事主詳述發生的時間和經過,被「點名」的學校已受到壓力,部份已報警處理。倫敦警方表示體諒受害人基於複雜原因沒有報案,但會就網站的資料展開調查。

「Everyone’s Invited」網站現已停止公佈涉事學院名字,創辦人薩拉(Soma Sara)解釋,是為避免個別名校受不合比例的指摘,令人錯誤聚焦。

輿論熱議的壓力下,迫使學校回應事件,上月五間學校「Dulwich College」、「King’s College Wimbledon」、 「Highgate」、「Westminster」和「London Oratory School」都有受指控,學校譴責性侵行為,而且已向警方舉報至少兩宗案件。知名私營男校「Dulwich College」的校長表示,得悉鄰近學校女生的性騷擾指控後,已向警方舉報幾名學生。

有456年歷史的知名私校「Highgate School」上月有學生罷課抗議,該校有多達200份證言提出相關指控,已交到管理層處理。「Highgate School」曾經是傳統男校,在2004年開始取錄女生,年度學費為 2.16萬英鎊(23萬港元),校方聲明指,管理層對於指控「深感震驚及錯愕」,已委任退休法官拉弗蒂(Anne Rafferty)調查事件。

倫敦警方在上月指會檢閱網頁上資訊,找出是否有當地的受害者可能需要去報案,而且已收到「一定數目針對個別罪行的報案」是與網站上的指控相關的,很多指控私校,包括部份頂尖學府。

倫敦警方專門處理性侵及性罪行的警司拉里莫爾(Mel Laremore)認為,可能公營學校與警方有一個「較安全的學校聯網」,但私校卻沒有這種聯繫,相關問題在私校之間出現得更多。拉里莫爾指,有100間來自全國各地的學校於網站上受指控過,強調警方會嚴肅處理所有性侵指控,「我們明白因涉及複雜和多種原因,以致性侵倖存者沒有聯絡執法部門,但我希望以個人名義向任何需要我們幫助的人擔保,我們絕對可以幫忙。」

全國校長協會(National Association of Headteachers)秘書長懷特萬(Paul Whiteman)回應時表示「震驚和深感憂慮」,呼籲舊生或同學舉報,以便調查,「很明顯我們有逼切需要反問自己,還有甚麼可以做,在現時和未來防止騷擾和暴力發生」,「這是一個遠遠超越校園範圍的問題」。中小學和大專院校校長協會(Association of School and College Leaders)秘書長巴爾頓(Geoff Barton)表示,家長、社交平台公司和司法系統在打擊針對年青人性罪行方面,都有其角色。

美聯社/英國《衞報》/《每日電訊報》

