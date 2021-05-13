英國舉報「強暴文化」的網站「Everyone’s Invited」上，有指控提到師長並無行動保護學生，包括︰「我在學校經常在老師面前被多個男生性騷擾和非禮，老師卻視而不見」。網站容許匿名舉報，有部份事主詳述發生的時間和經過，被「點名」的學校已受到壓力，部份已報警處理。倫敦警方表示體諒受害人基於複雜原因沒有報案，但會就網站的資料展開調查。

「Everyone’s Invited」網站現已停止公佈涉事學院名字，創辦人薩拉（Soma Sara）解釋，是為避免個別名校受不合比例的指摘，令人錯誤聚焦。

輿論熱議的壓力下，迫使學校回應事件，上月五間學校「Dulwich College」、「King’s College Wimbledon」、 「Highgate」、「Westminster」和「London Oratory School」都有受指控，學校譴責性侵行為，而且已向警方舉報至少兩宗案件。知名私營男校「Dulwich College」的校長表示，得悉鄰近學校女生的性騷擾指控後，已向警方舉報幾名學生。

有456年歷史的知名私校「Highgate School」上月有學生罷課抗議，該校有多達200份證言提出相關指控，已交到管理層處理。「Highgate School」曾經是傳統男校，在2004年開始取錄女生，年度學費為 2.16萬英鎊（23萬港元），校方聲明指，管理層對於指控「深感震驚及錯愕」，已委任退休法官拉弗蒂（Anne Rafferty）調查事件。

倫敦警方在上月指會檢閱網頁上資訊，找出是否有當地的受害者可能需要去報案，而且已收到「一定數目針對個別罪行的報案」是與網站上的指控相關的，很多指控私校，包括部份頂尖學府。

倫敦警方專門處理性侵及性罪行的警司拉里莫爾（Mel Laremore）認為，可能公營學校與警方有一個「較安全的學校聯網」，但私校卻沒有這種聯繫，相關問題在私校之間出現得更多。拉里莫爾指，有100間來自全國各地的學校於網站上受指控過，強調警方會嚴肅處理所有性侵指控，「我們明白因涉及複雜和多種原因，以致性侵倖存者沒有聯絡執法部門，但我希望以個人名義向任何需要我們幫助的人擔保，我們絕對可以幫忙。」

全國校長協會（National Association of Headteachers）秘書長懷特萬（Paul Whiteman）回應時表示「震驚和深感憂慮」，呼籲舊生或同學舉報，以便調查，「很明顯我們有逼切需要反問自己，還有甚麼可以做，在現時和未來防止騷擾和暴力發生」，「這是一個遠遠超越校園範圍的問題」。中小學和大專院校校長協會（Association of School and College Leaders）秘書長巴爾頓（Geoff Barton）表示，家長、社交平台公司和司法系統在打擊針對年青人性罪行方面，都有其角色。

美聯社／英國《衞報》／《每日電訊報》

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