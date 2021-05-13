前白宮律師將就特朗普非法阻調查案作供

特朗普任美國總統時期擔任白宮法律顧問的麥加恩（Don McGahn）將出席眾議院司法委員會，就特朗普涉嫌干預調查「通俄門」案閉門作供。

眾議院和司法部周三（12日）晚上透過法庭文件公佈有關消息，指將會盡快舉行訊問，但未確定指出具體日期，而作供結束後數天內將公開文字紀錄。法庭文件指出，這次訊問範圍僅包含「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）調查報告中，提到特朗普意圖將米勒撤職及阻止調查，以及米勒調查的準確度。

麥加恩在特朗普2016年競選總統期間曾擔任其律師，並於2017年至2018年擔任白宮法律顧問。米勒2019年披露的「通俄門」調查報告指，特朗普2017年曾致電麥加恩要求他撤換米勒，但麥加恩拒絕聽令，寧願自己辭職。

日本黑熊闖高中遭射殺

日本富山縣一頭黑熊周三（12日）早上闖入一間高中，學校保安發現後報警，當局派人到場後開槍射殺黑熊，事件中無人受傷。

警方透露，該頭身長約1米的雄性成年熊，闖入高岡市中川園町的縣立高岡高中校園內。保安早上約6時15分報警稱「看到有熊在院子走動」，警方到場後，早上7點左右後發現黑熊爬在樹上。有害鳥獸捕獲隊向熊開槍將其射殺。據稱開槍時間是早晨8點15分前後，一槍命中。

事發現場距離JR越中中川站東北約200米處，附近有市政府、美術館等設施。當天清晨起，市內接連有目擊消息。接到熊出沒消息後，學生留在家中未上學。

珠穆朗瑪峯致命事故兩死

一名瑞士人及一名美國人死於尼泊爾珠穆朗瑪峯上，是今年尼泊爾登山季開始以來首兩位死難者。由於珠峯目前天氣惡劣，逼使登山客退到較低海拔位置，未知兩人的屍體何時運返山下。

尼泊爾探險組織「七峯健行」（Seven Summit Treks）周四（13日）表示，41歲瑞士人瓦萊希（Abdul Waraich）成功登頂，下山時出現不適，雪巴人（在喜瑪拉雅山脈兩側居住的民族）帶備氧氣和食物前往救援，惟瓦萊希最終仍不治。

另一名55歲美國公民Puwei Liu，登上距離位於珠穆朗瑪峯峯頂12米的名為「希拉里台階」（Hillary Step）的山壁，因為雪盲症和筋疲力竭無法攻頂而折返。他在團隊成員協助下返回南坳（South Col）營地，直至周三傍晚去世。

美聯社／法新社／共同社

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