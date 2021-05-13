緬甸軍方自發動政變後，不僅鎮壓示威民眾，亦肆意打壓傳媒和新聞組織。一名緬甸網媒記者，周三被軍事法庭判處入獄3年，成為緬甸今年2月發生政變後，首名被定罪的傳媒人。

軍方掌權後立下惡法，任何人煽動對政府及軍方仇恨、不服從和不忠誠，可判處最高3年有期徒刑。軍方自2月1日發動政變後，至今已有80名記者被捕，約半數仍被拘留。

已被當局取締的緬甸網媒Democratic Voice of Burma（DVB）發聲明，51歲記者敏紐（Min Nyo），3月3日到距離仰光西北部260公里的卑謬縣（Pyay）採訪反軍方示威時被捕，遭警員暴打。雖然敏紐獲准見律師，但不許見妻子和兩個小孩。

3名DVB記者本周稍早時段逃到泰國北部，因非法入境被捕。人權組織及記者協會呼籲泰國當局不要把他們遣返緬甸，擔心他們的人身安全會受到威脅。

記者曾遭軍政府拘捕並服刑7年

敏紐並非首次入獄。他於1996年被指與一個激進學生異見組織有聯繫，當時遭軍政府拘捕，服刑7年。敏紐的妻子接受美聯社訪問時表示，丈夫由以前到現在均蒙冤入獄，「被毆打和拘捕並不人道。他從來沒有違反傳媒道德。這就是為甚麼我想說緬甸沒有公義。」她續指，正就上訴一事諮詢律師。

人權組織國際特赦組織（Amnesty International）指出，敏紐一案反映軍方殘暴及傳媒記者揭發軍方暴政面對的風險，「敏紐的定罪必須被撤銷，而且他應立刻獲釋，還有所有純粹因為和平示威反對軍事政變的其他記者、示威人士和人權捍衞者」。

美聯社

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