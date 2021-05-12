美國共和黨昨日就是否剝奪黨內眾議院第三把交椅麗茲切尼（Liz Cheney）的黨團領袖地位，進行閉門表決，以口頭表決通過撤職，料由前總統特朗普死忠斯特凡尼克頂替。麗茲切尼在表決前夕警告特朗普和其黨內支持者會「削弱民主體制」。

麗茲切尼是前副總統切尼的女兒，亦是懷俄明州眾議員。她曾倒戈投票支持彈劾前總統特朗普，亦曾多番公開反駁特朗普稱敗選是因大規模選舉舞弊的指控，指控他煽動支持者闖入國會造成五死衝突。

她的立場激怒多名共和黨人，指她作為領導層應集中協助黨在明年選舉取得眾院控制權。

斥特朗普削弱民主

她前日在四分鐘的發言中自稱憲法的捍衞者，即使因對抗特朗普而押上政治前途，她也表明不會退卻，「保持沉默和無視謊言只會為說謊者壯膽。對於有人帶領我們黨走向拋棄法治的路上、與前總統的夥團聯手削弱民主，我不會袖手旁觀。數以百萬計的美國人被前總統誤導了。他們只聽到他說的話，而不是真相。他持續削弱我們的民主進程，播下令人質疑民主的種子。」

逾100名共和黨前高層今日將發表聯署信，稱如該黨不與特朗普割席，將會另立第三黨。該信強調黨內因特朗普引起的廣泛分歧，想讓黨回歸按道德原則辦事的領導風格，拒絕分化和陰謀論。不過麗茲切尼本身就反對另立新黨，指會令民主黨受惠。

美聯社/路透社