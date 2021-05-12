「大流行病預備和反應國際專家小組」昨日發表評估世界衞生組織（WHO）應對COVID-19的報告，斥世衞沒更早宣佈「國際關注的突發公共衞生事件」（PHEIC）和建議封關，又指多國抗疫策略錯誤釀人道危機，形容疫症是可避免的災難。內容沒針對中國或譚德塞，但認為世衞要大改革加強權力。

報告名為「COVID-19：讓它成為最後一場大流行病」，由新西蘭前總理克拉克（Helen Clark）和利比里亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）領導的一眾獨立專家撰寫。內容指去年1月22日世衞召開緊急會議時，中國武漢疫情很可能已達到PHEIC的準則，但世衞拖延至1月30日才宣佈PHEIC，而大部份國家都沒視這是世衞「所可能發出最響亮的警報」，未有作出有力和即時的反應，令2月成為「失去的一個月」。直至世衞3月11日以非官方字眼指COVID-19是「大流行病」，多國政府才強硬應對。

「中國明顯延遲處理」

處理疫症手法方面，報告形容這場大流行病每個層面都是災難，指有些國家積極控制，有些卻「沒有可看到的策略」，認為惡劣的策略和缺乏合作調配成「毒雞尾酒」，令疫症成為災難性的人道危機。專家更批評有些國家不重視科學、不承認疫症的潛在影響和拖延採取全面行動。

報告沒有針對最先爆發疫症的中國，但克拉克表示如當時更快實施旅遊限制，或能大幅限制病毒傳播。對於處理疫症爆發，她表示「中國明顯地有延遲，但任何地方都有延遲」，又稱如首次在武漢識別病毒與世衞宣佈疫症為PHEIC之間沒有時間滯後，也沒有「失去的一個月」，相信疫症不會急劇惡化。

籲禁世衞總幹事連任

世衞處理COVID-19早已受各界批評，專家認為世衞應在來年5月前改組，讓世衞毋須當事國政府批准就能派員調查疫症、取得病毒樣本和公開資料，並建議將世衞總幹事的任期由五年一屆、可連任一次改為七年一屆、不可連任，以免主席容易受政治力量影響。他們還要求高收入國家在9月前經世衞的疫苗分配系統COVAX向92個窮國提供10億劑疫苗，以盡快遏止疫情；又敦促成立新的全球系統監察可能成為大流行病的疾病，為未來出現的疾病做好準備。報告內容將於本月24日開幕的世衞年會討論，譚德塞表示將與194個成員國商討其調查結果和建議，以建立更強大的世衞，以及更健康和安全的未來。

法新社/美聯社