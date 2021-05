一本有關美國特工處的新書揭露,前總統特朗普的前長媳凡妮莎(Vanessa)和小女兒蒂法尼(Tiffany)在他在任期間,與保護他們的特工「不恰當地、甚至危險地關係密切」。涉事特工均未有被處分。

唐納德曾欲中止保護

英媒取得美國《華盛頓郵報》記者萊奧尼下周出版新書《零失敗:特工處的興衰》(暫譯,Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service)副本,當中指特朗普長子唐納德前妻凡妮莎「曾與派駐保護她一家的一名特工約會」。唐納德2017年曾以私隱為由想中止特工處的全天候保護。凡妮莎翌年入稟申請協議離婚。

書中又指蒂法尼與男友分手後,「開始花不尋常多時間與保護她的特工單獨相處」,引起特工處管理層關注「她與這名高䠷、黑皮膚和英俊的特工走得多近」。兩人都否認有精神交流以外的關係,並指特工工作的本質就是要與受保護者單獨相處。該特工之後被調職。萊奧尼在書中亦指特朗普曾多次要求調走他認為過胖或過矮的特工,「我不想讓這些胖子保護我。如果他們不可在街上跑,要如何保護我和我的家人?」

英國《衞報》