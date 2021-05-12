英國校園性侵問題嚴重，一名女生成立「Everyone’s Invited」（人人獲邀）網站（www.everyonesinvited.uk），讓同學匿名舉報性騷擾經歷，現已有超過1.35萬份證言。當中有舉報指事件發生在小學，有人講述經常在學校被男同學非禮老師卻視而不見，有人被男同學在派對後強姦，也有人被拍下裸照威逼，有人曾被同學嘗試將鉛筆或手指伸入裙內，也有人表示被當眾扯下半截裙，收到陽具或性暗示圖片是經常發生的事。當地傳媒亦指出，性騷擾事件可發生在年幼女生身上，有家長發現13歲女兒在校內被同學非禮，令她深感憂慮。有剛移民英國的香港家長對此表示驚訝，稱會提高警惕。有英國升學顧問指出，家長安排子女入讀英國學校時，可先了解英國《兒童保護法案》及《保護兒童政策》下，如何處理強姦或欺凌等的問題， 如不幸遇害要立刻通報。

年前美國荷李活女星相繼公開被性侵經歷，帶起「Metoo」大勢，及後世界各地不同界別的女性亦有響應，「Everyone’s Invited」現被視為英國學校版「Metoo」。加上33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）上月初夜歸時遭警員綁架殺害，引發連場示威及對性侵議題的關注，「Everyone’s Invited」亦收到更多舉報。網站創辦人是22歲的大學生薩拉（Soma Sara），成立時間是去年6月，網站簡介指薩拉起初在社交網站 Instagram 講述有關「強暴文化」（Rape Culture）的個人經歷，想不到及後收到很多人的回應，表示有同感，更加有回應詳述自己受騷擾、性侵的經過，數量多達一周收到超過300個匿名回覆，有1萬人看過帖文，驅使薩拉希望以行動帶來改變。

受害女生紛紛訴說自己的經歷，在校園內經常被男同學觸摸非禮，黃色笑話、詆譭言論、色情照片及短訊氾濫，在學校以外，又有人在派對上喝醉後被強姦性侵。也有不少人被拍下裸照，或穿有衣服的身體特寫，被男同學在群組內廣傳，羞辱她們或者威脅她們。

有人在網頁上寫道︰「我經常在學校遭男同學性騷擾或非禮，就在老師眼前，但老師們都視而不見。其中一個男孩性侵我，另一人強姦我，我從沒舉報過，因為我感到羞恥。」

「Everyone’s Invited」上的證言指性騷擾事件在小學校園都有出現，例如有人詳述多年前在「富勒姆小學」（Fulham Preparatory School）發生的事，「在4年級時，我要轉校，因為一位7年級的男生在校巴上騷擾我……後來他嘗試給我『哈瑞寶（Haribo糖果）』，向我道歉，數周後我告訴母親。」事件中，當事人大約8歲，被一名大約11歲的男生騷擾，她指學校收到家長的投訴後沒有積極跟進，而她也認為自己「太年幼，不明白狀況，我覺得可能是因為他喜歡我，因為他覺得我可愛……太幼稚了」「富勒姆小學」是座落西倫敦，一年學費為 2.2萬英鎊（22萬港元）的名校。校方指沒有此案的紀錄，而且現時的管理層並不知悉事件。

另外有曾就讀於「羅馬天主教小學」（Roman Catholic primary school）的學生指，曾經有男生「嘗試將鉛筆和手指伸入」她的裙內；一人表示曾就讀設菲爾德（Sheffield）「梅爾斯布魯克小學」（Meersbrook Bank Primary School），在5至10歲期間經歷「多年的性侵」，所指的包括「親吻、觸碰私處和受操縱」，涉事的多數是較年長的男生，但她從沒有舉報，因為不想被人說「打小報告」。「梅爾斯布魯克小學」校長指會嚴肅正視指控，呼籲該名舊生向校方舉報，以作跟進。

很多人表示，在6歲左右已經會感到壓力，擔心會被同學扯下半截裙，也有人在操場被同學扯下裙子。「Everyone’s Invited」解釋，將性暴力淡化為常態、小事一椿的思想、行為或態度就已形成「強暴文化」，加上還有各方傾向譴責受害人的態度，令性暴力持續出現。網站目的是喚起有關單位正視問題，希望根除校園內的「強暴文化」。

《觀察家報》（The Observer）訪問一名來自德文郡，女兒就讀於公立學校的媽媽，她指「我的13歲女兒被同年男同學不恰當地觸碰」，「那是輕微的觸碰，在背部和肩膀……這是不受歡迎的，她有表示不喜歡，但他沒有停下」，家長威脅報警後，校方才開始跟進。然而，她得悉其他女生告訴女兒︰「這就是他對你做的事？他曾經對我做的更過份。」 一位來自蘇格蘭的媽媽發現，有人將陽具照片傳給十幾歲的女兒，還有開價5英鎊（53港元）要求口交的圖片，這類圖片是經「AirDrop」接收，即是由身邉的人近距離傳送，事發在公立學校範圍，但她找不到是誰傳過來，「我感到震驚，但女兒似乎覺得見怪慣不怪，繼續向前行」，女兒還表示「每個人都有這類經歷分享」，於是她關掉女兒電話的「AirDrop」功能，並通知家長朋友，雖然她對女兒說「這並非正常的行為，可能你習以為常，但不應該如此」並考慮舉報，但女兒竟回應指沒有需要，因為沒有證據，而且她不想「小事化大」，那位媽媽甚感憂慮。

美聯社／英國《衞報》／《每日電訊報》

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