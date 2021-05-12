去年在美國特朗普政府牽頭下，以色列先後與阿聯酋、巴林、蘇丹及摩洛哥等穆斯林國家達成大和解，一時之間「中東火藥庫」有局勢緩和的錯覺。惟以色列與巴勒斯坦近日爆發新一輪的衝突，引來阿聯酋、巴林及摩洛哥的譴責，分析認為事件令本來在中東區內受到圍堵的伊朗，隨時成為贏家。

英國《泰晤士報》記者博伊斯寫道，沒有阿拉伯國家願意與容許警察在齋戒月尾聲時衝擊阿克薩清真寺的國家，扯上關係。以色列此前拉攏阿拉伯國家，目的是想壓制伊朗在區內勢力，德黑蘭於是想透過以巴問題離間以色列及其新的阿拉伯盟友。

分析認為，今次以巴局勢升溫，主要由於以色列極右分子在國內越趨受支持，加上以國總理內塔尼亞胡的機會主義引發的。美國約翰斯霍普金斯大學國際研究學院教授納斯爾（Vali Nasr）就指出，以色列對於與阿聯酋及巴林簽訂的「亞伯拉罕協議」，整體策略是基於巴勒斯坦問題不再重要，然而由於以色列的一系列錯誤，這個問題又重來了。

阿拉伯國急召外長會議

阿拉伯國家聯盟前天發表聲明，指各國外長舉行緊急視像會議，討論以色列在耶路撒冷針對巴人侵犯行為，並指有關衝突不應持續。英國《泰晤士報》/美國《華盛頓郵報》