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黑客襲輸油系統｜管道關閉六日重開 拜登簽行政命令加強公私機構網絡保安

6分鐘前

美國最大成品油管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline）被黑客攻擊勒索，管道被迫關閉六天後，美國時間周三下午5時（香港時間周四清晨5時）恢復運作。總統拜登周三簽署行政命令，加強聯邦政府及私人機構的網絡保安。

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「殖民管道」的電腦系統上周五遭黑客組織「DarkSide」用勒索軟件侵襲。該組織稱「施襲」目的只為求財，並非要製造社會麻煩，亦不關心和不參與地緣政治。聯邦調查局（FBI）指「DarkSide」在東歐或俄羅斯運作，拜登稱未有情報顯示事件跟俄羅斯政府有關，但有證據指勒索軟件源自俄羅斯。

「殖民管道」周三宣佈管道恢復運作前，表示沒有計劃支付贖金，宣佈管道恢復運作後，說全面復常需時數天。

拜登則在「殖民管道」管道恢復運作後簽署行政命令，要求所有聯邦政府機構採取基本網絡保安措施，如多重認證，又要求向政府部門提供軟件的公司，產品須符合一定保安標準，亦要通報曾否被黑客攻擊。政令又鼓勵私人機構提高數碼安全標準。

路透社

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黑客網絡攻擊燃油管道
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