（北美通訊）加拿大溫尼伯（Winnipeg）國家微生物實驗室（National Microbiology Laboratory、簡稱NML），今年1月解僱華裔病毒專家邱香果（Xiangguo Qiu）及其生物學家丈夫成克定（Keding Cheng），二人被指與中國合作，危害加拿大國家安全。據悉，加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service、簡稱CSIS）建議撤回二人的安全審查，避免他們觸及國家機密。

「NML」是加拿大最高級別、即第四級安全認證的實驗室，管有伊波拉病毒、愛滋病毒和炭疽桿菌等高度致命病原體。

在「NML」工作的邱香果和成克定，以及他們多名來自中國、不諳英語的學生，在2019年7月被剝奪對該實驗室的訪問權限，並逐出實驗室。事件發生前，邱香果在同年3月，曾把活體伊波拉病毒和亨尼巴（Henipah）病毒，以空郵方式寄到中國武漢病毒研究所。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）引述一名了解此案的政府消息人士指，CSIS對寄到武漢病毒研究所的資料感到擔憂，並關注邱香果在中國接觸過的人士，和可能已外洩給中國政府的知識產權。

另一位消息人士透露，CSIS向加拿大公共衞生局（Public Health Agency of Canada、簡稱PHAC）提交了一份國家安全評估報告，建議撤回二人的安全審查，以免他們接觸國家機密。但《環球郵報》指，目前未能證實此消息的真確性。

渥太華卡爾頓大學（Carleton University）助理教授、前國家安全分析師卡文（Stephanie Carvin）表示，CSIS的工作是負責和提供安全審查上的建議，但最終決定權還是取決於PHAC。

加拿大國會下議院對華關係特別委員會，周一晚上通過一項動議，要求公共衞生局在10天內、交出國家微生物實驗室解僱兩名華裔科學家，以及在他們把病毒寄到武漢病毒研究所相關、所有未經刪改的文件副本給下議院審查，再由委員會決定，哪些內容可以公開。

但公共衞生局局長斯圖爾特（Iain Stewart）表示，基於私隱法例，他被禁止披露任何個人信息、調查或安全事項。他又指，皇家騎警正在調查此事，議員有問題應直接向他們提問。

報道續指，公共衞生局至今拒絕解釋二人被解僱原因，只表示與寄送病毒到武漢無關。斯圖爾特在今年3月表示，二人被解僱，或與聯邦機構在2018年進行審查，發現他們可能違反「NML」安全協議有關。

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