英國舉報性騷擾網站「Everyone’s Invited」揭示校園性騷擾事件極普遍，引起傳媒關注，有曾被騷擾的女生指問題出於男同學的心態，他們視非禮行為、猥褻短訊為開玩笑，她希望大眾明白，那些「玩笑」其實會造成「巨大創傷」，「性侵犯並非只是指強姦」。網站創辦人22歲大學生薩拉（Soma Sara）表示︰「個別行徑看似是小事，但其實可以影響極大，而且有系統、重複出現此類行徑可令人崩潰。」她希望網站能幫助受害人， 令他們感到並不孤單。

傳媒關注校園性侵問題，《觀察家報》（The Observer）訪問一名來自薩塞克斯（Sussex）的16歲女生，她化名弗萊徹（Anna Fletcher）表示，遇過多次被男同學不合理觸碰，及收到色情圖片，但從沒有向老師舉報，因為很多圖片經通訊軟件「Snapchat」傳來，看完便會自動刪除，即使想舉報也苦無證據，「他們傳來陽具的照片，我猜每位女同學都收到過」。

除了訊息滋擾，還有身體觸碰，弗萊徹指男生常觸摸女生臀部，覺得「很有趣」，「他們真的覺得這是開玩笑，我不覺得他們明白這樣做任何人都會感到困擾」，她認為「學校裏的男生真的不明白，性侵犯並非只是指強姦」。弗萊徹又補充指，如果舉報，就會被那些男生知道，她會被指摘「開玩笑也不行嗎？」所以她感到洩氣，「令我苦惱的是，他們覺得沒有問題、這是被允許做的……甚至連女生也未能即時意識到那些行為是嚴重錯誤」，弗萊徹指無論是對男生或女生，都要透過加強教育改變思想。

薩拉認同弗萊徹的觀點，指出在年青人之間，性騷擾行為已成常態，以致受害人或侵犯者都未必能完全明白所發生的事，她相信這亦是為何網頁上有很多舉報都是多年前發生的，「她們封閉記憶，很長時間，是為生存下去，但這在很多方面影響她們，影響與人的關係及精神健康」。薩拉與朋友談過自己的相關經歷，發現此種風氣比她想像中更普遍，於是她下決心建立網站，「我希望建立一個安全、永久的平台，讓倖存者分享故事，而不會面對後果的，我希望令『強暴文化』曝光，並根除它」。

網站上有關名校的性侵指控特別成為傳媒焦點，但薩拉表示，對於此感到憂慮，而她希望打擊的「強暴文化」其實無分私校或公營學校，「這是普遍的問題，是全球的問題，而我覺得，我們不應縮窄範圍，集中到私校，因為這樣可能令到案件被視為罕有、異常，或此類問題只會在特定地方發生。但不是的，它會發生在任何地方，任何時間，也可發生在任何人身上」。因此，網站現已停止公佈涉事學院名字。

英國《衞報》

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