英國昆布蘭（Cwmbran）一名27歲曾經確診的女子，年初懷孕29周時染疫入院，隨後她病情惡化，醫生提出讓她接受人工昏迷再剖腹生產。事前醫生警告過她的孩子有機會無法存活，最終她女兒順利出生，留院8周後出院。

艾哈邁德（Marriam Ahmad）1月染疫入院，當時她懷孕29周，其後病情惡化。她患有哮喘病，入院時仍未與丈夫烏斯曼（Usman）為孩子改名。醫院在她仍有意識時提出剖腹生產的可能，但也警告艾哈邁德指嬰兒有機會活不過來。

艾哈邁德之後接受人工昏迷，醫生握着她的手說她「可能無法回來」。她說：「事情發生得很快，大約在5分鐘之內，他們告訴我『你會接上呼吸機，你會剖腹生產，嬰兒會出來，你將會失去意識。你可能活不下去，要說再見了。」

她在人工昏迷前含淚致電父母，醫生則致電正在家照顧9歲兒子的烏斯曼。最終她成功誕下女兒，並在手術翌日醒來，令醫生感到意外。她說：「我不知發生甚麼事。我起來，明顯看到肚子甚麼也沒有，我很痛。」

艾哈邁德在首周不能接觸女兒，由護士代為展示女兒的相片及片段。兩夫婦決定為女兒命名為卡迪亞（Khadija），這個字在伊斯蘭教中代表「強悍」。最終卡迪亞留院8周後出院。

英國《每日鏡報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）