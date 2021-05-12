加薩在衝突升級前正準備迎接今日開始的開齋節，亦即伊斯蘭齋月的結束。當地市道即使在疫情下亦相當興旺，服裝、果仁和朱古力的銷情理想，民眾未料要在節慶氣氛中逃生。

居於加薩的28歲巴人母親扎尼姆憶述，她原本不打算添衣過節，但得到卡塔爾為振興經濟向加薩人發放的100美元（780港元）現金援助後，決定為兩名五歲的雙生兒購置新衣服。周一晚她正從市場回家：「我回到家時，看到兒子在街上與親戚小朋友玩，遂叫他們回到屋內。」她自己就留下來與叔叔聊天，豈料以軍空襲，她被炸彈碎片擊中胸口，「爆炸發生時我倒卧在地上並開始尖叫，他們開車載我到醫院」。她接受了小手術取出碎片，料餘下的開齋節也要在病床上度過。

母帶走幼兒 不敢回家

空襲發生時，一名母親帶着幼兒倉皇逃生，「這是以色列恐怖主義，我們是無辜的平民。我的孩子嚇壞了，他們怕再有空襲都不敢回家。另一居民預期衝突將繼續升級，且不知何時完結，「原本應該買糖果和朱古力慶祝開齋節，現時只能買基本所需。」以色列一名男子亦預期這一波衝突將持續好一段時間，「現在有人被殺了，這裏的人想一勞永逸地解決哈馬斯」。

美國《華盛頓郵報》/英國廣播公司