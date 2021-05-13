伊朗下月舉行總統選舉，2005至2013年間在任的前總統艾哈邁迪內賈德周三報名再參選，他任內強硬作風及傾向保守派，但近年轉型並包裝為溫和派，要求改革政教合一。現時民調顯示沒有候選人獲明確優勢，且選民在經濟不景及疫情打擊下對選舉缺乏興趣。

伊朗周二起接受大選報名表，周六截止，其後將交由12人組成的憲法監護委員會審查及篩選候選人，現任總統魯哈尼因憲法任期限制不尋求連任。艾哈邁迪內賈德遞交報名表格後，向支持者展示勝利手勢，表示自己是順應數以百萬計人民意願參選，形容國家需要徹底改革，讓人民參與國家決策。

去信哈梅內伊促三權分立

艾哈邁迪內賈德擔任總統時以作風強硬見稱，任內積極推動伊朗發展核技術，2009年大選他在舞弊疑雲下連任，觸發示威及武力鎮壓。他2013年卸任後，與最高精神領袖哈梅內伊的關係惡化，在2017年總統選舉中更被取消資格。

艾哈邁迪內賈德其後轉向提倡改革，2018年去信哈梅內伊要求統治架構改為行政、立法、司法三權分立，又多次批評神職人員統治，他亦着眼經濟問題，爭取低下階層支持。

倘入閘將與保守派教士對陣

假如艾哈邁迪內賈德獲准參選，主要對手料是獲神職人員支持的保守派教士、現任司法總監萊希（Ebrahim Raisi）。萊希2019年獲哈梅內伊任命為司法總監，被視為最高精神領袖的潛在接班人，多名強硬保守派參選人已表示只要萊希參選，他們便會自動退選，以免分薄票源。

哈梅內伊曾表示，他個人不會反對任何參選人獲提名，但美聯社指出，選舉委員會仍可審查任何參選人的資格。今屆選舉亦被視為對哈梅內伊等神職人員的統治威信測試，路透社指教士期望選舉錄得高投票率，但伊朗自美國退出核協議及重啟制裁後，經濟明顯轉差，未知會否打擊國民對統治階層的支持。

美聯社/路透社

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