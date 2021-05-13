（北美通訊）受黑客攻擊而關閉多日的美國最大成品油管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline）在周三傍晚宣佈恢復運作，預計油品輸送會於周末全面回復正常。不過，消息未能抑止在東岸各州出現的「恐慌性搶油」情況，普通車用汽油的供應仍然十分短缺。《蘋果》記者走訪幾個位處維珍尼亞州汽油供應最緊張地區的油站，發現油站早已沒有汽油供應，但仍有不少車主來碰運氣。

華盛頓特約記者：黃光榮

《蘋果》記者於周三傍晚接近放工時份，到維珍尼亞州幾個油站觀察，發現所有普通車用汽油都已經售罄。而在一個小時內，仍然有二、三十輛汽車駛入油站想一碰運氣。當中包括居住於亞歷山大（Alexandria）縣的Maria Kamisky。她說從早上開始嘗試到油站加油，但都只是無功而返，「各處油站都排長龍，但其實油站都沒有汽油供應！」

她表示，她的車暫時尚有半缸油，但因為她每天都駕車上下班，擔心用完現有的半缸油後便不能再駕車，需要踏單車上班。她也擔心油價會繼續上升，因為在短短一星期內，已由一星期前的每加侖2.89元（美元，下同）升至3.15元。

住在附近的Emma也說，她這天已經去過6個油站，發現汽油站內的油都全部售罄。她相信車內的油只足夠她用兩天，所以有需要在這一兩天內再入油。

油站職員Brittany Oarr說，油車早上才來過，替油站的儲油缸加滿油，原本足可應付個一星期的供應，但卻在短短四、五個小時內，遭附近居民恐慌性地搶購一空，「足足1.7萬加侖，半日內一滴油都賣清。」

另一個油站情況相同，站內的汽油於下午便沽清。職員Ebone說，大部份來入油的都是本地居民，但也有一位來自紐約的女士，她打算駕車到北卡羅來納州，但倒霉地途中找不到任何可以入油的地方。

她表示，由於油價持續上升，很多人試圖趁油價尚低前入油，加劇燃油短缺問題。她公司會安排油車在晚上再來補滿儲油缸，但她擔心整體燃油供應暫時仍會不穩定。

根據燃油供應追蹤網站Gas Buddy的資料顯示，截至星期三東岸時間晚上九點，維珍尼亞州內超過五成的油站都已沒有燃油供應。鄰近的馬里蘭州及首都華盛頓亦有分別超過兩成及三成半的油站暫停供應汽油。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）