（北美通訊）拜登政府上台近4個月，不少機構都就首百日施政進行民意調查。在其中一個民調中，副總統賀錦麗（Kamala Harris）在她家鄉州份加州的支持度仍然強勁，有超過一半選民認為她在新政府中「發揮著重要作用」，大部分人亦認同她的能力，認為可以在必要時出任總統。

《洛杉磯時報》聯合贊助﹑由加州大學伯克萊分校進行的民意調查，於4月29日至5月5日以英語和西班牙語在網上訪問了加州10,289名註冊選民，結果顯示拜登和賀錦麗在加州的支持度，較全國民調高，有66％受訪者認同拜登擔任總統的表現，有54％的加州選民表示，拜登關心像他們這樣的人，亦有54％受訪者稱他為「堅強果斷的領導者」。但是拜登在黨內的定位仍然遊走於「中間派」及「進步左派」，約四分一的加州民主黨人士認為他施政不夠「進步」（progressive），只有不到六分一的民主黨人認為他太「進步」。

至於賀錦麗的民調結果，有55％受訪者認為她「在政府中扮演著重要角色」，亦有53％受訪者認為，賀錦麗有能力在必要時擔任總統職務，若以受訪者黨派統計，結果就出現很大差異，79％民主黨人認為她有能力擔任總統，而77%共和黨人則認為她沒有能力；而無黨派選民對她的認同率為53％。

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