美國至今逾半數成年人已接種至少一劑疫苗，惟每日接種人 數呈減少趨勢。為鼓勵民眾接種疫苗，俄亥俄州宣佈舉辦100萬美元（約780萬港元）大抽獎，「利誘」市民接種疫苗。

俄亥俄州共和黨籍州長德萬（Mike DeWine）周三在社交網站Twitter公佈有關消息，稱州政府會連續五星期，每周抽出一位幸運兒，中獎得主將會獨享100萬美元獎金，只要年滿18歲，已接種至少1劑疫苗就合資格。首次抽獎結果將於5月26日公佈。

未成年人中獎可獲四年全額獎學金

今次獎金來自聯邦政府向各州用於應對疫情的撥款，而且抽獎不只限於成年人。隨着美國周一批准12歲至15歲青少年接種輝瑞疫苗，俄亥俄州政府亦為17歲或以下人士另設抽獎，獎品改為俄亥俄州任何一間州立大學的四年全額獎學金。

德萬表示︰「我知道有些人可能會說，『德萬，你瘋了！你這項100萬抽獎的主意是浪費金錢。』但是說真的，在疫情這個關頭真正的浪費——當疫苗已為任何想接種的人準備好——是Covid-19奪去的人命。」

俄亥俄州並非唯一出動「利誘」市民接種疫苗的州份。馬里蘭州本月宣佈，州內僱員若接種疫苗可獲獎勵100美元（約780港元）。西維珍尼亞州針對16至35歲這個比較抗拒接種疫苗的年齡組別，向接種者派發100美元獎金。

法新社

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