英國牛津大學就「混針」實驗發表研究報告，指出若民眾接種的第一針及第二針屬不同疫苗，出現發燒、頭痛、肌肉痛等輕微副作用的風險將上升約一倍，但未能確認混針能否提供免疫效果。研究結果已在《刺針》期刊發表。此外，英國最新報告指，病毒傳播率較3月時再減半，相信與疫苗接種率高有關。

牛津的研究涵蓋830名50歲或以上接種者，他們都混合接種輝瑞/BioNTech及牛津/阿斯利康疫苗。研究組別分為「兩針均打阿斯利康」、「兩針均打輝瑞」、「第一針輝瑞，第二針阿斯利康」，以及「第一針阿斯利康，第二針輝瑞」四組，接種者打針後發燒的比率依次為10%、21%、41%和34%。出現副作用的參加者都無需送院，亦沒人出現血栓問題。

領導研究的牛津大學兒科及疫苗學副教授斯內普（Matthew Snape）稱，混合接種者較多出現輕微副作用，但只維持很短時間，形容研究結果有趣，且出乎專家意料，會繼續觀察混針效果。

英國傳播率減半但變種病毒仍是威脅

英國截至周二已有近70%人接種最少一劑COVID-19疫苗，專家開始評估疫苗的效果。倫敦帝國學院周四發表最新研究結果，指出英格蘭疫情流行程度自3月起減半，相信是由於疫苗幫助，但新變種仍然帶來威脅。

該項研究涵蓋12.7萬名在4月15日至5月3日期間，於英格蘭接受病毒測試人士，顯示期內COVID-19病毒感染率跌至0.1%，較3月時的0.2%再減半，其中25至34歲年齡群組感染率最高，達0.21%，75歲以上群體感染率則最低，只有0.05%。92%患者感染的是去年在英國大規模爆發的N501Y變種病毒「B.1.1.7」，另外7.7%人感染近期在印度爆發的「B.1.617.2」變種。

英國將於下周一再放寬防疫措施，屆時酒吧及餐廳室內部分將重開，親友之間的社交距離建議亦修改為可以擁抱。衞生大臣夏國賢表示，最新研究顯示疫苗對減低感染率的效果立竿見影，形容國家正走向正確方向，但因變種病毒存在，國民仍要保持警惕。

路透社/美國有線新聞網絡

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