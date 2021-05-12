英國蘇格蘭頂尖學府愛丁堡大學一群高級學者，不滿校長為安撫一小撮政治狂熱者，犧牲大學言論自由和理性討論，令「狹隘專制」與取消文化在大學扎根，齊聲要求校長辭職。這位校長，正是曾領導香港大學的馬斐森（Peter William Mathieson），他當年決定不做滿任期，說香港政治環境複雜、但否認辭職是逃避，結果跳槽愛丁堡確實也逃不過政治漩渦。

BLM下跪低 大樓改名

馬斐森2018年2月就任愛丁堡大學校長，正遇上西方「黑人之命也是命」（BLM）狂潮。這兩年美國有眾多歷史人物因支持蓄奴而被推倒雕像事件，愛丁堡大學去年也捲入同類「抹殺」風波：把一幢以蘇格蘭啟蒙運動之父休謨命名的大樓David Hume Tower改名，原因校內一個「反種族主義」團體BlackED不滿該位活在18世紀的哲學家，說過一些種族歧視言論。

唾棄休謨之後，校方最近再被批「陰乾」敢言的社會人類學高級講師廷恩（Neil Thin）。廷恩除反對休謨大樓改名外，更曾「斗膽」批評一個名為「抵抗白人」的活動的場地安排，指出主辦單位劃設特別區域只讓有色人種進入，是「種族隔離」之舉。

BlackED指控廷恩種族歧視和性別歧視看法有「問題」，更發起運動呼籲同學寫信投訴他持歧視主張、並且懲罰挑戰其意見的學生。教學34年的廷恩強烈否認指控，校方展開調查。

多名高級教員前日表明不滿馬斐森的領導。其中一人怒說，「記憶當中沒有一位校長曾讓大學蒙羞至此」，令大學淪落到不得公開講言論自由、理性討論與追求真理這些核心學術價值，「他非走不可」。

教員斥陰乾敢言講師

他承認在大學當前「有毒、敵意」的氣候下，深感無法暢所欲言，「其實有大量教員是完全支持廷恩博士，但都擔心公開表態帶來的後果」。另一位社會政治學院的高級教員直斥校方「陰乾」廷恩。

另一位學者則指BlackED對大學政策有不成比例的影響力。事實上，BlackED去年提出要把休謨改名的呈請後，兩天就獲馬斐森邀請會面，組織更盛讚他「熱衷於合作」。很快校方就宣佈大樓改名。有大學職員直指馬斐森讓BlackED坐大，對該組織有系統地迫害教師及進行人格謀殺都「維持沉默」。

馬斐森2014上任香港大學校長，逢雨傘運動，他現身金鐘探望學生廣受讚許。惟他不久就決定不完成任期，2017年初提辭職。同年各大學民主牆出現港獨標語，他跟另九名校長聯合聲明譴責「濫用言論自由」。

英國《泰晤士報》