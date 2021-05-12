以色列軍方與巴勒斯坦武裝組織持續交火，逼近全面開戰邊緣。衝突至今已造成加薩53人死亡，約旦河西岸有三名巴人死亡，以色列則錄得六人死亡。以色列稱巴勒斯坦武裝組織由周一晚開始朝以方發射總共逾千個火箭炮，以軍則召集八營後備邊防警，動員5,000後備軍，並在加薩附近部署鐵穹防禦系統。聯合國中東特使文內斯蘭（Tor Wennesland）直言事態正升溫至全面戰爭。

雙方軍事衝突周一展開，至昨天以軍稱加薩多個武裝組織合共發射逾1,000枚火箭炮，部份擊中以色列土地，部份被鐵穹攔截，另有200枚火箭炮擊中加薩地區。以軍更稱已攔截巴方武裝組織哈馬斯的一部無人機。

殺哈馬斯指揮官 14童陪葬

以色列持續向加薩發動空襲，前天稱在行動中殺死了哈馬斯反坦克導彈部隊的指揮官沙里爾（Iyad Fathi Faik Sharir），以軍亦襲擊沙提的難民營、一幢13層高及一幢9層高的大樓。照片顯示，沙提的難民營受嚴重破壞，兩層高的住宅上層受襲，石屎天花倒塌到下層。惟以色列軍方發言人堅持攻擊針對軍事目標，盡量減少對平民的影響，又指該13層高的大樓是哈馬斯用於軍事的。

巴人死者中包括14名兒童。以軍發言人稱會採取多項措施，包括打電話等，警告大樓內的人即將會受到攻擊，指行動至今有最少15巴人被殺，均屬巴勒斯坦軍方人員。對於有兒童喪生，他指以軍會進行調查，反指哈馬斯將武器等設於平民地區。

伊斯蘭聖戰組織承認有兩名司令在以國空襲中死亡，哈馬斯亦承認其加薩市指揮官等多名高層被炸死，兩組織分別公佈昨已向以色列一方發射100及逾200枚火箭炮，報復以方襲擊大樓及平民。以色列指該國死者中有一名士兵、三名女性及一名兒童，士兵是死於哈馬斯反坦克導彈。另一條貫穿以色列埃拉特及阿什凱隆的油管亦遭來自加薩的火箭炮襲擊。以總理內塔尼亞胡昨強調有需要就會用「鐵腕手段」，以阻止阿拉伯公民示威引發的受傷及物業破壞等。國防部長甘茨亦表示，這只是開始，還有很多目標攻擊。

國際社會紛紛呼籲雙方冷靜，文內斯蘭表示各方領袖有責任為情況降溫，強調在加薩的戰爭成本極大，付出的卻是一般平民，警告雙方立刻停火。國際刑事法院首席檢察官本蘇達表示關注暴力升級，直指區內可能有戰爭罪行。

拜登亂陣腳 猶豫惹雙方不滿

分析認為，以巴衝突無疑亂了美國拜登政府的陣腳，剛上場四個月的拜登有意採取較前總統特朗普更紮實及更公平的中東政策，因此對於介入近日的衝突明顯有猶豫，惟此舉卻令以巴雙方均不滿，認為拜登政府的過渡期策略欠缺連貫性，向兩方發出混亂訊息，令兩方不願讓步。

特朗普把握機會抽水，批評拜登政府軟弱，欠缺對以色列支持。國務卿布林肯前天則與以色列外長阿什凱納齊對話，呼籲停止暴力行為。

美國《華盛頓郵報》/英國《每日電訊報》/美聯社/路透社