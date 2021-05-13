（北美通訊）加拿大政府去年因應疫情打擊，推出「加拿大緊急薪資補貼」（Canada Emergency Wage Subsidy、簡稱CEWS）援助小型企業，補貼員工薪金；由於計劃出現漏洞，遭到不少基金公司和財富管理公司濫用，在獲利情況下仍可得到補貼。

加拿大《The Globe》搜集加拿大金融行業協會、聯邦資料庫和市場研究公司Preqin和Fundata的數據，從而整理出300間接受CEWS的公司名單，發現至少有80間財富管理公司得到補貼，當中不乏當地著名的大型公司，包括富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）、CI Financial和Gluskin Sheff & Associates，這三家公司共管理近1,100億元（加元、下同，約7,000億港元）的資產。

豐業銀行加拿大對沖基金指數（Scotiabank Canadian Hedge Fund Index）所包含的基金管理最少1,500萬元，在去年每月平均回報高達11%，為業界近十年回報最好的一年。然而，這些表現出色的對沖基金，竟能獲得CEWS補貼，反映計劃出現漏洞。

《The Globe》指，近百間得到補貼的財富管理公司均屬於私人公司，無法取得其收入報告和確定獲批金額，但他們經常公開基金回報來吸引新的投資者，而這些回報正正與其收益掛勾，令疫情對其所造成的打擊成疑。

以其中一間得到CEWS的投資公司Timelo Investment Management為例，其策略機會基金（Strategic Opportunities Fund）在去年獲得近3成回報，收益比標普指數（S&P）和TSX綜合指數高出10倍。其創辦人、投資組合經理塔迪夫（Jean-FrançoisTardif）今年1月在《彭博》的訪問中表示，公司從疫情前期的波幅和疫情放緩後的經濟復蘇中獲利。

《The Globe》亦藉此訪問了11間私人財富管理公司，包括Timelo，JM Fund和PenderFund等。

不過，只有總部位於多倫多的Agilith Capital公司作出回應，公司表示旗下的北美多元化基金（North America Diversified Fund ）創下自17年以來最佳表現。該公司又指，CEWS在疫情最嚴重的時期幫助公司避免裁員，惟拒絕透露所接收的補貼金額。

《The Globe》又調查了加拿大400多家獲補貼的上市公司，發現大部份公司在去年第二及第三季度的收益均出現上升，反映疫情對這些公司帶來的，只是非常短而有限的打擊。

聯邦政府去年為援助小型企業而推出CEWS，補貼公司支付員工的薪金補貼上限為75%，規定每名員工每周最多能獲得847元的補貼。在計劃前期，公司必須證明收入下降30%才有申請資格，但幾個月後，聯邦政府降低門檻，允許公司的收入下降15%亦能申請補貼。

而聯邦政府至今已向約44.3萬間公司發放超過770億元的補貼，成為史上規模最大的補貼計劃之一。

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