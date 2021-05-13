國際記者聯盟（IFJ）周三發表最新的中國評估報告，指北京在疫情下運用既有的傳媒體系，向全球散播中方應對疫情的正面論述，並在社交網站散播不利西方的不實資訊。IFJ同日亦發表聲明回應香港行政長官林鄭月娥早前指「研究」處理假新聞的言論，形容國際經驗顯示此立法的本質存在問題，對此感到憂慮，促請港府保持新聞自由。

報告標題為《COVID-19的故事：揭下中國全球策略面具》，由墨爾本大學新聞研究中心高級講師林慕蓮（Louisa Lim）等3名澳洲學者撰寫，內容與早前美媒流出版本大同小異，但加入更多細節。

逾半國家疫情後對中國描述趨正面

林慕蓮等人在去年12月至今年1月期間，訪問全球50個國家的54個記者工會，發現56%國家的記者表示，該國傳媒在疫情開始後對中國的描述變得更正面；接近20%國家的受訪者指，中國駐當地外交機構經常評論當地傳媒對中國的報道。

報告指中國在全球多地為記者設立培訓及外訪計劃，並以稿件共享的協議方式，讓中國官媒的報道可在國際新聞機構上出現，同時收購更多出版平台。當疫情爆發後，北京便以這些基礎向全球散佈對中國的正面論述，更為非英語國家「度身訂造」內容。

與此同時，中國亦以簽證為手段驅逐駐華外國記者，造成的資訊真空則由中方官媒填補，不少記者以至傳媒機構亦受中方審查。

報告指不少國家的新聞工作者都有信心本國傳媒體系免受中國侵犯，但全球情況顯然並非如此，其中在那些接受中國抗疫物資的國家，傳媒對中國疫情的描述大多圍繞中國抗疫迅速和「醫療外交」，但在沒接受中國物資的國家，傳媒是會批評中國在早期隱瞞疫情。

免費繙譯供稿助官方訊息散播

報告分別提出塞爾維亞、意大利和突尼西亞三個個案，作為中國散播疫情論述、虛假資訊和中國文化的例子，其中在意大利，涉及中國和疫情的不實資訊自去年起持續流傳，包括聲稱病毒源自意大利等，且每當出現對中國不利的疫情消息，便會有對中方有利的資訊「抗衡」。

林慕蓮舉例，中國官媒中國環球電視網（CGTN）把一段意大利人為醫護鼓掌的片段，加上「給中國抗疫人員鼓掌」的描述，再上載至社交平台，多名中國外交官隨即轉發片段。報告亦點名中國外交部發言人趙立堅等中方官員在網上散播「美軍把病毒帶到武漢」等不實陰謀論，形容他們是「戰狼外交官」（Wolf Warrior diplomats）。

中國亦通過向傳媒供稿方式，左右外國報道涉華新聞。意大利一名記者透露，中國傳媒會免費提供繙譯成意大利語的稿件，例如早前中方提供國家主席習近平新年賀詞的片段，並配上意大利文字幕，再請求意媒預留時間播放，而最終該記者所屬的電視台也有播出賀詞。目前意大利官方安莎通訊社每日亦轉發50條新華社稿件。

YouTube Twitter反擊西方傳媒

報告另一名作者伯金（Julia Bergin）在報告發佈會上指，北京正利用YouTube和Twitter等社交平台作為其批評西方傳媒的工具，例如發放關於新疆的宣傳片段，以反駁英國廣播公司（BBC）對維吾爾人受迫害的報道。

報告形容北京的論述戰策略十分穩定，有證據顯示中國正在全球範圍逐一重寫每項新聞的論述。IFJ秘書長貝蘭格（Anthony Bellanger）促請記者提高警覺，避免新聞受中國論述影響。

憂假新聞法淪扼殺異見工具

另外，IFJ同日也回應香港政界有人建議立法打擊假新聞，指假新聞法如今已等同政府和公眾人物針對揭露某些資訊的真正新聞報道的工具，屬政權扼殺異見、箝制傳媒的工具，且不少案件的指控欠缺根據，只會令民主受更嚴峻挑戰。IFJ促請港府採取更多行動支持新聞自由。

英國廣播公司/澳洲廣播公司/美國之音/國際記者聯盟網站

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