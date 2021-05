(北美通訊)美國超級英雄電影,向來視中國市場為「大肥肉」,但漫威(Marvel)兩部最新電影《永恆族》(Eternals)和《尚氣與十戒傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),很可能不被獲准在中國發行,原因是「辱華」。

根據北美地區檔期,《黑寡婦》(Black Widow)在7月9日在美國上映後,《永恆族》和《尚氣》將接力上映,分別於9月3日和11月5日在北美上映。但美國《綜藝》雜誌(Variety)報道,中國央視電影頻道「CCTV 6」日前列出8部預備在中國發行的美國電影清單,但《永恆族》和《尚氣》皆不知所終。

CCTV 6頻道由中共中央宣傳部管轄,對電影審批有最終決定權。由於中國電影市場不是自由市場,所有在中國戲院播放的外國電影,必須先通過政府審查和批准;為了爭取上映機會,不少外國發行商選擇與中國國有發行商合作,以分成方法讓外國電影在中國上映。

報道指,即使中國官方旗道沒有提及這兩部電影,也不等於中國政府對此已判「死刑」,但可能暗指兩部電影出了「意外」。

巧合地,《尚氣》和《永恆族》均與中國有關。其中,《尚氣》是首位亞裔漫威超級英雄角色,由中國出生的劉思慕(Simu Liu)飾演,其他演員還包括梁朝偉和楊紫瓊。

報道指,由於梁朝偉的反派角色「滿大人」,其名字及背景設計,與原著內有「辱華」含義的「傅滿洲」(Fu Manchu)相似,早前引起共青團官媒《中國青年報》批評指「黑化中國人」;另外,電影中演員Awkwafina及劉思慕的樣子,因不符合瘦削面形﹑高鼻子﹑白皮膚﹑雙眼皮的東方美學標準,漫威團隊被指「故意揀選這些人,以歧視中國人外貌」。

至於漫威系列首部由亞裔女性擔任導演的電影《永恆族》,其導演正是剛剛憑《浪跡天地》(Nomadland)獲得奧斯卡最佳導演獎的趙婷。由於趙婷被指曾經「辱華」,她在贏得奧斯卡大獎後,中國媒體隻字不提,網路上相關話題、甚至她的名字也被刪除。原訂4月23日在中國首映的《浪跡天地》亦被取消上畫,官方沒有任何解釋。

除了政治因素外,兩部影片在華語地區的海報和預告片,初步反應亦欠佳;不論是中國﹑台灣和香港,不少影評家均認為,兩部電影流於荷李活對中國文化固有印象,如功夫﹑燈籠﹑寶塔和紅色。

報道引述一位中國網民評論指,「創立這些角色純粹是為了在中國龐大的票房分一杯羹,根本沒有靈魂!電影中將亞洲元素堆在一起,實在難以理解。」在香港和台灣的漫威官方YouTube頻道上,也有不少網民對兩部電影感到不滿及失望,並指「與真人版《花木蘭》(Mulan)處於同一水平」。

