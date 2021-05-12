（北美通訊）美國超級英雄電影，向來視中國市場為「大肥肉」，但漫威（Marvel）兩部最新電影《永恆族》（Eternals）和《尚氣與十戒傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），很可能不被獲准在中國發行，原因是「辱華」。

根據北美地區檔期，《黑寡婦》（Black Widow）在7月9日在美國上映後，《永恆族》和《尚氣》將接力上映，分別於9月3日和11月5日在北美上映。但美國《綜藝》雜誌（Variety）報道，中國央視電影頻道「CCTV 6」日前列出8部預備在中國發行的美國電影清單，但《永恆族》和《尚氣》皆不知所終。

CCTV 6頻道由中共中央宣傳部管轄，對電影審批有最終決定權。由於中國電影市場不是自由市場，所有在中國戲院播放的外國電影，必須先通過政府審查和批准；為了爭取上映機會，不少外國發行商選擇與中國國有發行商合作，以分成方法讓外國電影在中國上映。

報道指，即使中國官方旗道沒有提及這兩部電影，也不等於中國政府對此已判「死刑」，但可能暗指兩部電影出了「意外」。

巧合地，《尚氣》和《永恆族》均與中國有關。其中，《尚氣》是首位亞裔漫威超級英雄角色，由中國出生的劉思慕（Simu Liu）飾演，其他演員還包括梁朝偉和楊紫瓊。

報道指，由於梁朝偉的反派角色「滿大人」，其名字及背景設計，與原著內有「辱華」含義的「傅滿洲」（Fu Manchu）相似，早前引起共青團官媒《中國青年報》批評指「黑化中國人」；另外，電影中演員Awkwafina及劉思慕的樣子，因不符合瘦削面形﹑高鼻子﹑白皮膚﹑雙眼皮的東方美學標準，漫威團隊被指「故意揀選這些人，以歧視中國人外貌」。

至於漫威系列首部由亞裔女性擔任導演的電影《永恆族》，其導演正是剛剛憑《浪跡天地》（Nomadland）獲得奧斯卡最佳導演獎的趙婷。由於趙婷被指曾經「辱華」，她在贏得奧斯卡大獎後，中國媒體隻字不提，網路上相關話題、甚至她的名字也被刪除。原訂4月23日在中國首映的《浪跡天地》亦被取消上畫，官方沒有任何解釋。

除了政治因素外，兩部影片在華語地區的海報和預告片，初步反應亦欠佳；不論是中國﹑台灣和香港，不少影評家均認為，兩部電影流於荷李活對中國文化固有印象，如功夫﹑燈籠﹑寶塔和紅色。

報道引述一位中國網民評論指，「創立這些角色純粹是為了在中國龐大的票房分一杯羹，根本沒有靈魂！電影中將亞洲元素堆在一起，實在難以理解。」在香港和台灣的漫威官方YouTube頻道上，也有不少網民對兩部電影感到不滿及失望，並指「與真人版《花木蘭》（Mulan）處於同一水平」。

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