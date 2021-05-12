美國周三發表年度國際宗教自由報告，再度批評中國迫害新疆宗教少數族裔，指中國政府實際已將新疆變成「露天監獄」。

國務院國際宗教自由辦公室高級官員納德爾（Dan Nadel）指，新疆維吾爾族及其他穆斯林遭強迫勞動，一舉一動也被嚴密追蹤。

同日，美國、英國、德國周三不理中國反對，就新疆人權狀況舉行視像會議，呼籲中國停止壓制維吾爾族。

會議由「人權觀察」主辦，美英德的駐聯合國大使以及維吾爾人發言。美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）說，新疆的人遭到折磨。婦女被強迫絕育。她說，許多維吾爾人及其他少數族裔被迫工作直至筋疲力盡，受國家指令製造衣服及其他貨品。她重申中國對新疆少數裔族的待遇是種族滅絕，表示「會繼續發聲，直至中國政府停止其反人道罪行，並結束對新疆維吾爾及其他少數族裔的種族滅絕」。

英國常駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）指出，有證據新疆出現大規模任意拘押及強迫失蹤，有酷刑事件，亦有廣泛存在強迫勞動及強迫絕育的報告。「我們今天在這裏面對這些事實，要求中國容許聯合國人權事務高級專員及其辦事處即時有意義不受約束的訪問新疆，要求中國尊重世界人權宣言，拆除拘留營。他問中國：「如果你們光明正大，為何不給予聯合國人權事務高級專員暢通無阻地訪問新疆。」

中國常駐聯合國代表團發言人周一發聲，對會議表示強烈不滿和堅決反對，要求其立即停止那一「干涉中國內政」的活動，並呼籲其他會員國共同抵制會議。中國常駐聯合國代表團發言人周三再對會議表示強烈譴責和堅決反對。指會議充斥謊言和虛假資訊，是美國等少數國家的又一次拙劣表演。發言人說中國在涉疆問題上立場坦蕩光明，歡迎所有人訪問新疆，但反對基於謊言和有罪推定式的所謂調查。

澳洲智庫：新疆生育率降幅創全球近代史之最

另外根據澳洲智庫最新分析，從已知資料來看，中國新疆地區2017至2019年的生育率下滑幅度，在近代史上大於任何區域，超越敍利亞內戰、盧旺達與柬埔寨種族滅絕期間的生育率降幅。

「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）研究員、報告執筆人之一拉瑟（Nathan Ruser）說，自聯合國（UN）71年前開始收集全球生育數據以來，這種生育率極端下滑的情況可說是前所未見，「這是目前為止可查明資料中的最大降幅……這能讓人了解家庭計劃政策和這種打壓的規模，以及當局所希望進行社會控制的規模」。

德國研究員鄭德恩（Adrian Zenz）去年發表報告指出，中國政府全面降低維吾爾族生育率，手段包括結紮、墮胎、子宮內避孕裝置；而且會將擁有3名以上子女的人拘禁或罰款。

路透社法新社／美聯社

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