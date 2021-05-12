（北美通訊）美國網媒《信息報》（The Information）與兩個人權組織合作報道，確定7間向蘋果公司（Apple Inc.）提供產品或服務的供應商，涉及支持新疆強迫勞動計劃。蘋果公司否認有關指控。

報道指，被揭發的7個蘋果供應商中，其中6個有份參與中國政府在新疆的勞動計劃，這些勞動以「工作計劃」作掩飾，針對穆斯林少數民族，特別是居住在新疆的維吾爾族，參加者多數被轉移到遠離家鄉的地方，如果拒絕加入「工作計劃」，則可能被判入獄。

報道指，7個供應商主要向蘋果公司提供天線﹑電纜﹑塗層，以及其他產品和服務。

蘋果公司回覆表示，「沒有發現在我們經營的任何地方，有強迫勞動證據。」公司指，會評估產品的每一個生產環節是否牽涉「強迫勞動」，並「竭盡所能保護工人，確保他們得到有尊嚴和尊重對待」。

除了蘋果公司外，整個美國科技行業均依賴中國供應商。報道點名提及，這7個供應商還與微軟﹑亞馬遜﹑谷歌﹑Facebook等合作；亞馬遜和Facebook回覆指，不會與強迫勞動的供應商合作；而谷歌和微軟則沒有回應。

過去一年，中共在新疆的強迫勞動備受關注。在去年底，美國網媒「BuzzFeed」揭發，在中國新疆的一個工廠區旁邊，發現了超過100個拘留設施；今年1月，特朗普政府明確指出，中國對維吾爾族和少數民族實施種族滅絕。

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