微軟創辦人蓋茨與妻子梅琳達本月初宣佈結束27年婚姻，有關兩人感情生變的內幕消息不斷流傳。《紐約郵報》引述知情人士指，蓋茨早在離婚前一段長時間已向高爾夫球球友透露與梅琳達的關係再沒有愛，兩夫婦亦早已各自生活。

蓋茨熱愛打高爾夫球，他當年跟梅琳達的婚禮也選擇在夏威夷的高爾夫球場舉行。消息人士指蓋茨宣佈離婚很久以前，已在球場上跟友人談論婚姻狀況，「他向球友說他的婚姻中已沒有愛，且已持續一段時間，他們也是各自生活」。

傳梅琳達尋求教會宣佈婚姻無效

梅琳達和蓋茨沒正式公佈是甚麼原因導致二人婚姻破裂，有指蓋茨在宣佈離婚後，曾到加州印第安韋爾斯（Indian Wells）的高球場玩樂抒懷，至於篤信天主教的梅琳達則對離婚十分敏感，有報道指她計劃在完成離婚手續後，尋求教會宣佈與蓋茨的婚姻無效（Annulment）。

《紐郵》引述知情者指，梅琳達對蓋茨被指與「富豪淫媒」愛潑斯坦過從甚密感到不滿，「她不會想與愛潑斯坦同場度過任何時光」。愛潑斯坦生前的管家指，蓋茨夫婦2019年曾訪問愛潑斯坦在巴黎的大宅，不過消息人士稱梅琳達當時堅持不登門拜訪，兩人當時也沒愛潑斯坦名下任何物業過夜。

梅琳達2019年時亦曾表示，蓋茨對與愛潑斯坦見面感後悔，2019年同樣是梅琳達據報諮詢離婚律師的同一年。

美國《紐約郵報》

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