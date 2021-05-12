Everyone’s invited網站揭發英國校園性侵文化嚴重，有剛移民英國的香港家長對此表示驚訝，稱會提高警剔。另亦有家長提醒，當地政府會定期評核學校「保護兒童」的措施，認為毋須過慮。有英國升學顧問指出，家長安排子女入讀英國學校時，可先了解英國《兒童保護法案》及《保護兒童政策》下，如何處理強姦或欺凌等的問題， 如不幸遇害要立刻通報。

倫敦特約記者：梁可瑩

陳太（化名）育有兩名分別為6歲及4歲的子女，她看到新聞時直言：「移民時都有心理準備英國的中學生會開放些，但沒想過連小學都會出現這類問題。」女兒9月才入學，但她已明言會親自管接管送，將來亦會多加溝通，盡量引導她多講校園事，不要將事件「收收埋埋」。

她又指，6歲哥哥兩個月前插班入讀當地公立小學二年班，即等於香港小學一年級，雖然教育上無適應困難，但發現英國小朋友比較搗蛋，同學間早耳語「情情塔塔」之事。陳太憶述，有天兒子回家向她抱怨被同學取笑與女同學拍拖，雖陳太覺得無傷大雅，但反映英國小朋友思想早熟。她稱，香港學校會定時和家長匯報校內事，但似乎英學校較少與家長溝通，希望將來校方可加強雙方交流。

育有9歲女、6歲及1歲子的「倫敦軼事」版主則未感擔心，認為性侵文化出現不只局限於西方國家，反而身為父母理應要多加留意子女身心發展，除了留意陌生人，亦要教育子女與其他小朋友的相處之道，「可能小朋友開始上學接觸其他同學，對同性或異性身體都好奇，所以要告訴觸碰其他小朋友身體都是不恰當」。他同時提醒其他家長，英國教育部定期會評核學校「保護兒童」的措施，只要提早警覺，相信可避免發生同類事情。

James-Lee英國升學監護顧問公司首席教育顧問Karen Li Foster接受《蘋果》訪問時指，這單新聞的確在社區引起學童安全憂慮，「受害者有男有女，有的涉及教師不當行為，所以我認為最重要是，父母必須立刻舉報，有需要可安排子女進行心理輔導。」她又指出，雖新聞集中報道「性侵文化」發生於貴族學校，但認為只屬冰山一角，「可能有更多未被揭發」。

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