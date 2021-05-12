以色列軍方與巴勒斯坦武裝組織的血腥衝突持續升級，聯合國中東特使文內斯蘭（Tor Wennesland）擔心事態正升溫至全面戰爭。以色列周三繼續空襲加薩，擊殺巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）一名指揮官。

加薩衞生部表示，自周一衝突升級以來至少65人喪生，包括十多名兒童。以色列醫務官員表示，以色列7人死亡。包括一名以軍和一名印度女子。西岸自周一以來有3名巴人在衝突中身亡，至少230名巴人和110名以色列人受傷。

以色列總理內坦亞胡宣佈，哈馬斯加薩旅指揮官及另外15名哈馬斯成員在空襲中身亡。他說：「空襲只是開始，會給他們造夢也想不到的重擊。」

以軍截至周三已炸毀加薩三幢大廈，周三空襲造成24人喪生。以軍表示，空襲針對火箭發射場、哈馬斯辦事處及哈馬斯領袖的寓所等。

內坦亞胡語音剛落，巴勒斯坦武裝分子繼續向以色列境內發射火箭。火箭射向特拉維夫以及阿什杜德（Ashdod）、阿什凱隆（Ashkelon）、斯德洛特（Sderot）等南部城鎮。加薩許多'巴人希望趁周四開齋節向以色列大報復。哈馬斯表示，在新一輪攻勢共發射130枚火箭，造成以南一名6歲男童喪生。

雙方無意停火。美國國防部長奧斯汀重申堅定不移支持以色列有合法自衞權。國務卿報林肯表示已派副助理國務卿阿馬（Hady Amr）調停這場2014年以來最嚴重的以巴衝突。阿馬曾在奧巴馬任內出任美國副特使、專責調解以巴衝突。

俄羅斯外長拉夫所夫周三與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）會談後表示，首要是俄羅斯、美國、聯合國及歐盟四大國際調停人開會，討論化解以解衝突。

路透社／法新社

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