日本疫情持續嚴峻，緊急事態範圍要進一步擴大，周三全國新增感染個案達7,057宗。國立感染症研究所代表推算，國內逾90%範圍傳播中的病毒已變成傳播力更強的「N501Y」變種病毒，估計重症風險將增加40%。

「N501Y」變種病毒去年底在英國大規模爆發，特點是傳播力較強，本港上月錄得的首宗變種病毒社區感染個案，印度裔工程師患者同樣是感染N501Y變種，其後更引爆菲傭群組。香港大學醫學院院長梁卓偉曾指，N501Y的傳播力較普通COVID-19病毒高75%，。日本國立感染症研究所指現時N501Y變種病毒的比例，在東京及首都圈周邊地區已逾90%，京都、大阪、兵庫等地更幾乎所有傳播中病毒都屬N501Y。感染N501Y的患者被驗出染病時，已發展成肺炎等嚴重症狀的風險亦較一般患者高40%。

日本政府COVID-19對策小組會會長尾身茂周三在國會上表示，日本疫情仍然反覆，一方面N501Y變種傳播導致感染人數增多，但另一方面人們減少外出，亦有助減緩疫情，預計重災區之一的大阪府感染數字即將達到高峯。

官員認疫情反覆 市民：緊急狀態已無效

另外，東京、大阪等地的緊急事態預定本月底結束，不過不少東京居民坦言無論是打工仔、商界還是一般市民，對緊急事態已抱厭倦態度，市面情況根本跟此前一樣。有打工仔表示近期仍是如常上班，過去一個月只有1至2天可在家工作，認為除非政府強制實行居家封鎖令，否則情況不會有大改變。

共同社/中央社/日本《朝日新聞》

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